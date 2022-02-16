Росія – загроза. Зеленський увів у дію Стратегію держбезпеки

Стратегію державної безпеки РНБО схвалила ще напередодні нового року

Президент Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО про Стратегію забезпечення державної безпеки. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

«Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 грудня 2021 року «Про Стратегію забезпечення державної безпеки», – йдеться в документі.

У документі серед головних загроз вказана Росія.

Так, у розділі «Безпекове середовище та загрози державній безпеці» зазначено: «Російська Федерація для реалізації власних стратегічних цілей в Україні, у тому числі компрометації її державності, продовжує гібридну війну, системно застосовує політичні, економічні, інформаційно-психологічні та інші засоби, кібератаки.

Окупаційна адміністрація Російської Федерації, яку створюють її державні органи і структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України, та підконтрольні Російській Федерації самопроголошені органи, що узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України, грубо порушують принципи та норми міжнародного права й свободи людини і громадянина, їх діяльність загрожує державній безпеці України».

Повідомляється, що президент доручив уряду затвердити план заходів з її реалізації та забезпечити за участю суб’єктів забезпечення державної безпеки його виконання.

Контроль за виконанням рішення РНБО покладено на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Зазначається, що Стратегія забезпечення державної безпеки визначає реальні й потенційні загрози державній безпеці України, напрями та завдання державної політики у сфері державної безпеки, є основою для планування і реалізації політики у сфері державної безпеки.

Реалізація положень Стратегії здійснюватиметься на плановій основі на період до 2025 року.

Тим часом за даними НАТО Росія продовжує військове нарощування навколо України.

За даними Держдепа Путін може лишати війська навколо України для залякування.

Нагадаємо, що колишні очільники низки країн світу закликають захистити Україну.