Глава МВС закликає українців не реагувати на «апокаліптичні новини» у соцмережах

У найближчу добу у соцмережах можуть поширюватися фейки для нагнітання паніки

Силовики звертаються до українців із проханням не підігрівати паніку

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський просить українців не реагувати на апокаліптичні новини, які розганятимуться в соціальних мережах.

«Шановні українці! Сьогодні буде критичний день із точки зору появи сотень фейків і неправдивих повідомлень, метою яких буде нагнітання страху й паніки серед нас. У соцмережах розганятимуться апокаліптичні новини на будь-який смак», – сказав міністр у відеозверненні, оприлюдненому у вівторок на сайті МВС.

За його словами, поліцейські, нацгвардійці, рятувальники, прикордонники звертаються до українців із проханням не підігрівати паніку й запевняють: «Ми захищаємо, а не панікуємо».

У відеозверненні міністра міститься ролик, у якому співробітники різних структур МВС наголошують, що вони виконують свою роботу для захисту громадян України, готові протидіяти будь-яким загрозам і закликають українців бути спокійними та стриманими.

До слова, пересування військ РФ на кордоні можна відстежити через спеціальний сайт. Проєкт волонтерський, приєднатись до нього може будь-хто.

Раніше Офіс президента пояснив, як треба реагувати на «фейки» щодо російського вторгнення.

Нагадаємо, із 14 по 19 лютого Національна поліція України переведена на посилений режим несення служби.

Також Служба безпеки України зробила заяву щодо можливого нападу Росії.

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