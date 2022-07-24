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  4. Вчені натрапили на затонулий давньогрецький корабель з безліччю скарбів (фото)
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    Наука та освіта

    Вчені натрапили на затонулий давньогрецький корабель з безліччю скарбів (фото)

    Водолази, відповідальні за знахідку, стверджують, що блоки притиснули корабель, що затонув, до дна каналу - Вчені натрапили на затонулий давньогрецький корабель з безліччю скарбів (фото)
    Водолази, відповідальні за знахідку, стверджують, що блоки притиснули корабель, що затонув, до дна каналу
    фото: bgr.com

    На думку експертів, корабель затонув після того, як у нього потрапили великі блоки з храму Амона

    Під час дослідження в затоці Абу-Кір, недалеко від єгипетського міста Олександрії, вчені виявили затонулий давньогрецький корабель. Судно було повне скарбів, що сягають епохи Птолемеїв – династії правителів Єгипту в IV-I століттях до н. е. Про це пише BGR.

    На думку експертів, корабель затонув після того, як у нього потрапили великі блоки з храму Амона. Храм був зруйнований під час стихійного лиха десь у II столітті до н. е.

    Під час лиха уламки давньогрецького корабля спочатку пришвартували біля пристані в каналі. Як вважають дослідники, ті самі блоки, які потопили корабель, допомогли його й зберегти. Водолази, відповідальні за знахідку, стверджують, що блоки притиснули корабель, що затонув, до дна каналу.

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    Вчені натрапили на затонулий давньогрецький корабель з безліччю скарбів (фото)
    Вчені натрапили на затонулий давньогрецький корабель з безліччю скарбів (фото)
    Вчені натрапили на затонулий давньогрецький корабель з безліччю скарбів (фото)
    Вчені натрапили на затонулий давньогрецький корабель з безліччю скарбів (фото)

    Нагадаємо, вчені знайшли у космосі унікальну планету, яка постійно горить. Планета, названа 55 Cancri e, розташована дуже близько до своєї зірки, тому не припиняє горіти. Це лише 1/25 відстані від надгарячого Меркурія до нашого світила.

    Теги: Єгипет корабель #stoprussia
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    Вчені натрапили на затонулий давньогрецький корабель з безліччю скарбів (фото)