Контейнеровоз Ever Given зняли з мілини в Суецькому каналі, – Bloomberg

Контейнеровоз Ever Given зняли з мілини в Суецькому каналі

Точної інформації про те, коли відновиться рух суден по каналу, немає

Контейнеровоз Ever Given, який блокував прохід Суецького каналу, зняли з мілини.

Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на компанію Inchcape, яка займається морськими перевезеннями.

Відзначається, що точної інформації про те, коли відновиться рух суден по каналу, немає.

The MV Ever Given was successfully re-floated at 04:30 lt 29/03/2021. She is being secured at the moment. More information about next steps will follow once they are known. #suezcanel #maritime pic.twitter.com/f3iuYYiRRi — Inchcape Shipping (@Inchcape_SS) March 29, 2021

Нагадаємо, в Єгипті вантажний контейнеровоз сів на мілину і заблокував Суецький канал, який з’єднує Середземне і Червоне море.

Раніше висловлювалося припущення, що корабель можна буде стягнути з мілини вже цього тижня.

Однак більшість експертів вважає, що на відновлення руху каналом може піти кілька тижнів.

Раніше повідомлялося, що простій суден у заторі вартує світовій торгівлі майже $400 млн за годину.

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