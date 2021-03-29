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    Контейнеровоз Ever Given зняли з мілини в Суецькому каналі, – Bloomberg

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    Контейнеровоз Ever Given зняли з мілини в Суецькому каналі - Контейнеровоз Ever Given зняли з мілини в Суецькому каналі, – Bloomberg
    Контейнеровоз Ever Given зняли з мілини в Суецькому каналі

    Точної інформації про те, коли відновиться рух суден по каналу, немає

    Контейнеровоз Ever Given, який блокував прохід Суецького каналу, зняли з мілини.

    Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на компанію Inchcape, яка займається морськими перевезеннями.

    Відзначається, що точної інформації про те, коли відновиться рух суден по каналу, немає.

    Нагадаємо, в Єгипті вантажний контейнеровоз сів на мілину і заблокував Суецький канал, який з’єднує Середземне і Червоне море.

    Раніше висловлювалося припущення, що корабель можна буде стягнути з мілини вже цього тижня.

    Однак більшість експертів вважає, що на відновлення руху каналом може піти кілька тижнів.

    Раніше повідомлялося, що простій суден у заторі вартує світовій торгівлі майже $400 млн за годину.

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    Теги: Єгипет корабель море
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