Контейнеровоз Ever Given зняли з мілини в Суецькому каналі, – Bloomberg

Контейнеровоз Ever Given, який блокував прохід Суецького каналу, зняли з мілини.

Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на компанію Inchcape, яка займається морськими перевезеннями.

Відзначається, що точної інформації про те, коли відновиться рух суден по каналу, немає.

The MV Ever Given was successfully re-floated at 04:30 lt 29/03/2021. She is being secured at the moment. More information about next steps will follow once they are known. #suezcanel #maritime pic.twitter.com/f3iuYYiRRi