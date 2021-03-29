Контейнеровоз Ever Given знову заблокував Суецький канал

Корабель, що заблокував Суецький канал майже на тиждень, знову перекрив рух

Знятий з мілини контейнеровоз Ever Given, що до цьогозаблокував рух у Суецькому каналі, знову перекрив водну артерію. Судно розвернуло через сильний вітер, повідомляють ЗМІ.

Судно Ever Given, водотоннажністю 220 тисяч тонн і довжиною 400 метрів, минулого тижня застрягло по діагоналі на південній ділянці каналу, зупинивши рух по найкоротшому судноплавному маршруті між Європою та Азією.

У понеділок, 29 березня, контейнеровоз вдалося зняти з мілини. Однак через сильний вітер (за іншою інформацією, через течію) він частково розвернувся і знову став майже поперек водної артерії.

Адміністрація каналу запевняє, що найближчим часом судно буде відбуксовано, і рух по каналу знову буде вільним.

Зазначимо, що аварія контейнеровоза Ever Given, який майже тиждень блокував Суецький канал, на ритмічність відвантаження українського експорту не вплинула.

Нагадаємо, в Єгипті вантажний контейнеровоз блокував Суецький канал, який з’єднує Середземне і Червоне море. 400-метрове судно прямувало з Китаю до Роттердаму в Нідерландах, воно проходило через канал зранку у вівторок, 23 березня.

Власник судна повідомив, що Ever Given потрапило на мілину через порив вітру. Керівництво Суецького каналу не виключає, що до інциденту призвели технічні чи людські помилки. Наразі триває розслідування причин інциденту.

Суецький канал є одним із найжвавіших торговельних шляхів у світі, який перевозить товари між Європою, Азією та Північною Америкою. Канал постійно розширюють, щоб дозволити рухатися більшій кількості кораблів. Через Суецький канал здійснюють приблизно 12% світової торгівлі.

Експерти вважають, що інцидент матиме наслідки для світової торгівлі, оскільки призведе до затримки постачання товарів у різні куточки світу. Раніше повідомлялося, що простій суден у заторі вартує світовій торгівлі майже $400 млн за годину.