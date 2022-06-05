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    Наука та освіта

    Вчені знайшли у космосі унікальну планету, яка постійно горить

    Найближчим часом людство зможе подивитися на &laquo;суперземлю&raquo; в 50 світлових роках від нас за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба - Вчені знайшли у космосі унікальну планету, яка постійно горить
    Найближчим часом людство зможе подивитися на «суперземлю» в 50 світлових роках від нас за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба
    Ілюстративне фото

    Науковці виявили у космосі планету, яка не припиняє горіти. Нічого подібного у нашій Сонячній системі не існує

    Науковці виявили у космосі планету, яка перебуває у постійному стані горіння. Умови її поверхні можуть буквально нагадувати пекло з біблійного опису. Про це пише Phys.org.

    За інформацією NASA, найближчим часом людство зможе подивитися на «суперземлю» в 50 світлових роках від нас за допомогою космічного телескопа Джеймса Вебба.

    Планета, названа 55 Cancri e, розташована дуже близько до своєї зірки, тому не припиняє горіти. Це лише 1/25 відстані від надгарячого Меркурія до нашого світила.

    Вважається, що денна сторона 55 Cancri e покрита океанами лави, оскільки температура її поверхні набагато вища за точку плавлення типових породоутворюючих мінералів.

    «Уявіть, якби Земля була набагато, набагато ближче до Сонця. Так близько, що цілий рік триває лише кілька годин. Так близько, що гравітація замкнула одну півкулю в постійному денному світлі, а іншу – в нескінченній пітьмі. Так близько, що океани киплять. Вдалині каміння починає танути, а хмари вивергають лаву», – розповіли у космічному агентстві США.

    За інформацією NASA, нічого подібного у нашій Сонячній системі не існує.

    Нагадаємо, що вчені вперше виростили рослини на ґрунті з Місяця, зібраного ще астронавтами космічного корабля «Аполлон-11».

    Теги: США земля NASA наука #stoprussia
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    Вчені знайшли у космосі унікальну планету, яка постійно горить