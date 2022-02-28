Російські окупанти знищили унікальні твори Марії Приймаченко

У містечку Іванків, що під Києвом, згорів історико- краєзнавчий музей

У результаті військової агресії Росії проти України в містечку Іванків, що під Києвом, згорів історико- краєзнавчий музей. Знищені унікальні твори Марії Приймаченко, написала у Facebook збирачка української старовини та мистецтва, дослідниця Устина Стефанчук.

«Суки московитські, своєї культури не маєте, а те, що маєте не цінуєте і чужі нищите. Хоча, що дивуватися, у вас руйнування в крові, вся ваша історія це історія грабунку і терору. Приймаченко вам мудаки не подарую ніколи!» – наголосила вона.

Додамо, що село Іванків Київської області зазнало масштабних руйнувань унаслідок атаки «русского мира». Про це в Telegram написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, виклавши відповідне відео.

Довідково. Марія Приймаченко – українська народна художниця в жанрі «наївного мистецтва», лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка, народна художниця України. Створила понад 800 картин.

Як повідомляв «Главком», міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко звернувся до ЮНЕСКО з проханням позбавити Росію статусу члена організації і змінити країну-організатора 45-ї сесії Комітету всесвітньої спадщин.