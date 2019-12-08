Тут краще не дихати. Топ-10 найбільш забруднених точок Києва та передмість



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Спостереження велися протягом 48 годин Фото: Facebook/Kolomiiets Dmytro

Спостереження велися протягом 48 годин

Опубліковано топ-10 точок Києва та передмість з найбільш забрудненим повітрям станом на початок грудня.

Використовувалися дані SaveEcoBot, повідомляє НВ.

Рейтинг складений на основі кількості годин, коли забрудненість повітря перевищувала допустимий рівень. Спостереження велися протягом 48 годин з 21:00 1 грудня до 20:00 3 грудня.

1. Вул. Салютна, 5а – 32 години, м. Київ, Шевченківський район – 32 години.

2. Вул. Шевченка, 145/1, 165а, м. Бориспіль – 26 годин.

3. Майдан Незалежності, 18/2, м. Київ, Шевченківський район – 17 годин.

4. Вул. Сім’ї Кульженків, 31, м. Київ, Оболонський район – 7 годин.

5. Вул. Кірова, 40, смт Чабани – 7 годин.

6. Вул. Миколи Матеюка, 5а, м. Київ, Деснянський район – 6 годин.

7. Пр-т. Науки, 42, м. Київ, Голосіївський район – 3 години.

8. Б-р. Незалежності, 4а, м. Бровари – 2 години.

9. Вул. Варшавська, 114, м. Ірпінь – 2 години.

10. Вул. Набережна, 3, с. Тарасівка – 2 години.

Нагадаємо, з 26 листопада по 2 грудня у повітрі Києва відмічено перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин.