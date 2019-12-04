Названо райони Києва з найвищим забрудненням повітря



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Метеорологічні умови в Києві не сприяють розсіюванню шкідливих домішок у повітрі

Перевищення допустимого рівня шкідливих речовин у повітрі зафіксовано на площах Бессарабській, Деміївській та Перемоги

З 26 листопада по 2 грудня у повітрі Києва відмічено перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського з посиланням на дані стаціонарних постів спостережень.

Так, зафіксовано перевищення за середньодобовим вмістом:

завислих речовин – у 1,1-1,2 раза на Бессарабській площі, проспекті Перемоги (поблизу метро «Святошин») та вулиці Семена Скляренка;

діоксиду сірки – у 2,6-3,1 рази на площах Бессарабській, Деміївській та Перемоги, вулиці Олександра Довженка, Оболонському проспекті; у 1,5-2,5 раза – на усіх інших постах міста, за виключенням проспекту Науки, 37 (біля метеомайданчика обсерваторії), де середньодобовий вміст не перевищував рівень ГДКс.д.;

діоксиду азоту – у 4,3-4,6 рази на вулиці Каунаській та Бессарабській площі, у 3,3-3,6 раза – на вулицях Інженера Бородіна, Семена Скляренка, площах Деміївській та Перемоги; у 1,9-2,8 раза – на усіх інших постах спостережень, крім проспекту Науки, де перевищень не спостерігалось;

формальдегіду – у 1,1-1,9 раза – на усіх постах міста, крім проспекту Науки, де перевищень не спостерігалось.

Всього на 15 стаціонарних постах обсерваторії, де проводились щоденні спостереження за забрудненням атмосферного повітря міста, з 26 листопада по 2 грудня було проаналізовано 1508 проб повітря.

Порівняно з попереднім тижнем у повітрі міста спостерігалось деяке підвищення вмісту діоксиду азоту.

Зазначається, що, враховуючи прогнози Українського гідрометцентру на найближчі дні, у Києві метеорологічні умови не сприятимуть розсіюванню шкідливих домішок у атмосфері.