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    Технології

    Науковці створили прилад, що вирішить проблему світової кризи води

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    Теоретично працювати дана технологія повинна в будь-якому місці на планеті і не потребує електрики взагалі - Науковці створили прилад, що вирішить проблему світової кризи води
    Теоретично працювати дана технологія повинна в будь-якому місці на планеті і не потребує електрики взагалі

    Обладнання робить вологе середовище, де утворються конденсат

    Представники наукового об'єднання Skysource / Skywater Alliance створили машину, що витягує воду прямо з повітря. Прилад назвали Wedew. Обладнання робить вологе середовище, де  утворються конденсат. Теоретично працювати дана технологія повинна в будь-якому місці на планеті. Важливим нюансом є те, що новинка не потребує електрики взагалі.

    Фактично WEDEW повторює природний процес утворення хмар.

    Звичайно, енергія для роботи WEDEW все-таки потрібна. Причому досить велика кількість. Однак тут в якості альтернативи електроенергії використовується принцип піролізу для випаровування, що конденсує гаряче повітря. Найближчим часом повинні пройти польові випробування нової технології. Якщо все пройде успішно, то людство може отримати в розпорядження новий потужний інструмент з вилучення ресурсів з навколишнього середовища.

    Проект Wedew отримав премію The Water Abundance XPRIZE розміром $1.75 млн, що була заснована для винахідника пристрою для отримання води. Технологія повинна була відповідати ряду вимог, найважливішими з яких є критерії ефективності. Машина повинна була виробляти не менше двох тисяч літрів води на добу, а вартість отримання одного літра не повинна була перевищувати двох центи. Конкурс проходив протягом трьох років – з 2016-го .

     

    вода конкурс технології повітря
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