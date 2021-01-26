Викопаний в лісі на Львівщині архів УПА виклали онлайн

Архів знайшли у 2009 році у лісі поблизу села Лапаївка Львівської області

Колекцію документів публікує Центр досліджень визвольного руху за підтримки Українського культурного фонду на сайті Електронного архіву Українського визвольного руху.

Архів знайшли у 2009 році у лісі поблизу села Лапаївка Львівської області. Повстанці закопали його у металевому молочному бідоні восени 1950-го. Так підпільники сподівалися врятувати свідчення про їхню боротьбу. Знайдений у доброму стані архів «чорні археологи» розпродали серед колекціонерів в Україні, Німеччині та Польщі.

«Центру досліджень визвольного руху тоді вдалося домовитися про копіювання. Відтак весь архів тепер оприлюднено онлайн. Нашою місією є робити минуле доступним, тож імена повстанців, персональні історії депортації, документація УПА дійшли до українців, хоч і через 70 років», – говорить директорка Центру досліджень визвольного руху Анна Олійник.

«Лапаївський архів є унікальною знахідкою для науковців та громадськості, – пояснює історик та член Центру Руслан Забілий. – Знайдений масив включає, до прикладу, поради для підпільної друкарні, описи вибухівки, інструкцію про ведення фінансів, поіменні списки загиблих повстанців з біографіями та описами обставин загибелі. Ми припускаємо, що архів збирали для Проводу ОУН, ймовірно, частина з документів призначалася для генерала Романа Шухевича, головного командира УПА«.

До онлайн-збірки увійшли:

документи СБ ОУН: інструкції, протоколи допитів;

праці підполковника УПА Степана Фрасуляка – «Хмеля», який керував підготовкою повстанців;

звіти підпілля з Волині, Львівщини, Дрогобиччини, Рівненщини, Станіславщини (Івано-Франківщини), Тернопільщини;

вишкільні матеріали, інструкції, листівки;

накази про присвоєння звань воякам УПА;

списки загиблих у боротьбі з більшовиками, некрологи.

Один із документів – уривки із листів селян, яких депортували у Сибір. Люди голодують і просять родичів про допомогу: «…Прошу тебе не забувай про мене, рятуй, чим можна і як можна, бо дуже тяжко жити… Прошу вас, дорогі родичі, требуйте дітей додому, хай з голоду не вмирають».

Також архів містить поіменний список вивезених у Сибір дітей, юнаків та людей старшого віку. Повстанці описали жорстоку процедуру вивезення людей більшовиками та зібрали статистичні дані про депортації в одному з районів.

Громадська організація «Центр досліджень визвольного руху» вже 19 років збирає, реставрує, копіює і робить доступними документи УПА та ОУН.

Електронний архів (avr.org.ua) – сервіс відкритого онлайн-доступу до повнотекстових копій архівних матеріалів. Втілюється Центром досліджень визвольного руху за підтримки партнерів. Тут у вільному доступі та у високій якості публікуються документи про український визвольних рух, матеріали з архівів КҐБ та інші тематичні колекції, присвячені історії ХХ століття. Зараз на сайті вже більш як 25 тисяч оцифрованих архівних документів, доступних для завантаження.