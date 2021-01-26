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    Суспільство

    На Львівщині загинув рибалка, який провалився під лід

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    На Львівщині загинув рибалка, який провалився під лід - На Львівщині загинув рибалка, який провалився під лід
    На Львівщині загинув рибалка, який провалився під лід
    Фото: ДСНС

    Рятувальники витягли чоловіка з води. Однак він помер у лікарні

    25 січня у м. Рудки Самбірського району Львівщини на озері під лід провалився чоловік 1963 року народження.

    Про це повідомила пресслужба управління ДСНС у Львівській області.

    Рятувальники, які прибули на місце події, встановили, що рибалка провалився під кригу на відстані близько 30 метрів від берега.

    Чоловік тримався за уламок криги, щоб не потонути. Глибина у цьому місці – 2–2,5 м.

    «Рятувальники за допомогою ручної пожежної драбини, мотузки, рятувального круга добралися до потерпілого та витягнули чоловіка на берег, де передали працівникам екстреної медичної допомоги», – йдеться у повідомленні.

    Попри успішну операцію порятунку, 57-річний чоловік помер у приймальному відділенні Самбірської швидкої медичної допомоги. 

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    На Львівщині загинув рибалка, який провалився під лід
    На Львівщині загинув рибалка, який провалився під лід
    На Львівщині загинув рибалка, який провалився під лід
    На Львівщині загинув рибалка, який провалився під лід
    На Львівщині загинув рибалка, який провалився під лід
    Фото: ДСНС

    Скільки часу у воді пробув чоловік, рятувальники не знають.

    Для надання допомоги залучалось 11 чоловік особового складу та дві одиниці техніки.

    Головне управління ДСНС України у Львівській області нагадує: виходити на тонку кригу – небезпечно! Особливо це застереження стосується рибалок, які незважаючи на небезпеку, випробовують долю посеред замерзлих водойм.

    Теги: Львівщина ДСНС смерть рятувальники чоловік
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