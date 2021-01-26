На Львівщині загинув рибалка, який провалився під лід

Рятувальники витягли чоловіка з води. Однак він помер у лікарні

25 січня у м. Рудки Самбірського району Львівщини на озері під лід провалився чоловік 1963 року народження.

Про це повідомила пресслужба управління ДСНС у Львівській області.

Рятувальники, які прибули на місце події, встановили, що рибалка провалився під кригу на відстані близько 30 метрів від берега.

Чоловік тримався за уламок криги, щоб не потонути. Глибина у цьому місці – 2–2,5 м.

«Рятувальники за допомогою ручної пожежної драбини, мотузки, рятувального круга добралися до потерпілого та витягнули чоловіка на берег, де передали працівникам екстреної медичної допомоги», – йдеться у повідомленні.

Попри успішну операцію порятунку, 57-річний чоловік помер у приймальному відділенні Самбірської швидкої медичної допомоги.

Скільки часу у воді пробув чоловік, рятувальники не знають.

Для надання допомоги залучалось 11 чоловік особового складу та дві одиниці техніки.

Головне управління ДСНС України у Львівській області нагадує: виходити на тонку кригу – небезпечно! Особливо це застереження стосується рибалок, які незважаючи на небезпеку, випробовують долю посеред замерзлих водойм.