На Львівщині медики вперше підтвердили випадок хантавірусу

Хантавірус дуже рідко передається від людини до людини

Заразитися хантавірусом можна через контакти з щурами

У Львівській області вперше підтвердили випадок зараження ханта вірусом у жителя Дрогобицького району. Про це розповіла головна санітарна лікарка Львівської області Наталія Тімко, передає Zaxid.net.

За словами Тімко, чоловік звернувся до лікарів зі скаргами на високу температуру, дрібні крововиливи, зменшення кількості сечі, біль у попереку, м’язах, що свідчило про ймовірну геморагічну лихоманку з нирковим синдромом.

Як пояснила Тімко, ця лихоманка викликається хантавірусом.

«У чоловіка взяли аналізи для дослідження та відправили в лабораторію Києва. Лабораторія підтвердила, що чоловік інфікувався хантавірусом. Де саме сталося зараження, невідомо, але хворий бачив у своєму домогосподарстві щурів, які є переносниками цього вірусу. Пацієнта вже виписали з лікарні. Досі такого захворювання у Львіській області не було», ‒ сказала Тімко.

Зазначимо, заразитися хантавірусом можна через контакти з щурами або вдихання випарів від виділень гризунів. Хантавірус дуже рідко передається від людини до людини.

Як повідомлялося, у Європі виявили перший випадок зараження хантавірусом у листопаді минулого року.

Також минулого року Росія зайняла друге місце в світі за кількістю захворювань, які викликає хантавірус.

Нагадаємо, 24 березня 2020 року у китайській провінції Юньнань помер чоловік від хантавірусу.