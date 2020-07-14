Як розрахувати середній бал атестата: в МОН дали роз'яснення



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Міносвіти роз’яснило, як цьогоріч рахуватимуть середній бал атестату

Випускникам шкіл, які вступатимуть до закладів вищої освіти, потрібно самостійно розраховувати середній бал атестата

У 2020 році для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти до вищих навчальних закладів України, при розрахунку конкурсного балу враховується значення середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту, помноженого на відповідний ваговий коефіцієнт.

Випускникам шкіл, які вступатимуть до закладів вищої освіти, потрібно самостійно розраховувати середній бал атестата. При цьому середній бал атестата не вноситься в додаток до атестата, оскільки це не передбачено в затверджених КМУ зразках документів про повну загальну середню освіту. Відповідне роз’яснення надано МОН у листі №1/9-399 від 20 червня 2018 року.

Під час подання заяви до вишу – як в електронному, так і в паперовому вигляді – випускникові школи треба самостійно розрахувати середній бал атестата. Перевіряють правильність обчислення середнього бала приймальні комісії закладів вищої освіти. Порядок розрахунку середнього бала атестата визначено в Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі.

Відповідно до порядку, середній бал атестата обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин. Бал розраховується як середнє арифметичне усіх зазначених в додатку до атестата оцінок (інваріантна частина, варіативна частина, державна підсумкова атестація). Водночас предмети, за якими зроблено запис «звільнений(а)»/«зараховано», а також факультативи у загальну кількість не враховуються.

Зверніть увагу: якщо в додатку до атестата все ж зазначений середній бал, то обов’язково потрібно перевірити, чи за правильною методикою він розрахований. Якщо за неправильною, то вступнику потрібно самостійно розрахувати бал за правильною методикою і вказувати його під час подання заяв про вступ. При цьому атестат з неправильно розрахованим середнім балом є дійсним.

У разі подання заяв в електронному вигляді вступник зазначає середній бал в особистому кабінеті. Якщо потім вступник виявить помилку в розрахунку, то може самостійно її виправити до подання першої заяви до закладу вищої освіти.

Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту (див. нижче) (додаток №5 до Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2020 році).

Приклад. Розрахунок здійснюється таким чином: кількість предметів, з яких виставлено оцінки = 20; сума балів = 193; середній бал = 193:20=9,65≈9,7.

Для випускників минулих років оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює «2».