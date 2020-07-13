«Слуги» хочуть вже 16 липня запустити процес тотальної русифікації української освіти

Антиукраїнський законопроєкт 2362 «слуги народу» Бужанського – найбільша загроза українській мові і українській освіті з часів Януковича

ТЕРМІНОВО! РЕПОСТ І МОБІЛІЗАЦІЯ!

16 липня – всі під Верховну Раду!

Щойно з подачі фракції «Слуга народу» голова ВР Разумков доручив поставити в розклад засідання парламенту на четвер антиукраїнський законопроєкт 2362 «слуги народу» Бужанського, мета якого – тотальна русифікація української освіти.

Цей проєкт, який вносить зміни в закони про мову і про освіту – найбільша загроза українській мові і українській освіті з часів Януковича. Якщо його ухвалять:

Перехід учнів 5-11 класів російськомовних шкіл на українську мову навчання з 1 вересня 2020 буде скасовано.

Більше того, в БУДЬ-ЯКИХ школах (включаючи школи з українською мовою навчання) буде дозволено викладати «декілька навчальних предметів» російською мовою.

Це – шлях до тотальної русифікації освіти. Ми не маємо права цього допустити.

«Слуги народу» і ОПЗЖ планують протягнути русифікаторський законопроєкт усупереч позиції Міністерства освіти і науки та гуманітарного комітету парламенту, які виступили проти його ухвалення.

Особливий цинізм – розгляд цієї московської забаганки 16 липня – в день 30-річчя Декларації про державний суверенітет України.

Я закликаю спікера Разумкова негайно припинити цю антиукраїнську провокацію, зняти русифікаторський законопроєкт 2362 з розгляду на нинішній сесії.

Закликаю кожного відповідального народного депутата стати на захист української освіти і в разі винесення цього проєкту на пленарне засідання проголосувати проти.

Але найголовніше – прошу кожного, кому дорога українська мова і українська освіта, 16 ЛИПНЯ О 9.00 ВИЙТИ ПІД СТІНИ ПАРЛАМЕНТУ і не розходитися доти, доки проєкт Бужанського не буде провалено або знято з розгляду.

Переконаний, що всі патріотичні партії, громадські організації і небайдужі громадяни мають об’єднати зусилля і зірвати плани реваншистів.

Прошу максимально поширити цю інформацію!