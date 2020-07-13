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    Думки вголос

    «Слуги» хочуть вже 16 липня запустити процес тотальної русифікації української освіти

    • Володимир В`ятрович

      Народний депутат

    • Розсилка
    «Слуги» хочуть вже 16 липня запустити процес тотальної русифікації української освіти

    Антиукраїнський законопроєкт 2362 «слуги народу» Бужанського – найбільша загроза українській мові і українській освіті з часів Януковича

    ТЕРМІНОВО! РЕПОСТ І МОБІЛІЗАЦІЯ!
    16 липня – всі під Верховну Раду!

    Щойно з подачі фракції «Слуга народу» голова ВР Разумков доручив поставити в розклад засідання парламенту на четвер антиукраїнський законопроєкт 2362 «слуги народу» Бужанського, мета якого – тотальна русифікація української освіти.

    Цей проєкт, який вносить зміни в закони про мову і про освіту – найбільша загроза українській мові і українській освіті з часів Януковича. Якщо його ухвалять:

    Перехід учнів 5-11 класів російськомовних шкіл на українську мову навчання з 1 вересня 2020 буде скасовано.

    Більше того, в БУДЬ-ЯКИХ школах (включаючи школи з українською мовою навчання) буде дозволено викладати «декілька навчальних предметів» російською мовою.

    Це – шлях до тотальної русифікації освіти. Ми не маємо права цього допустити.

    «Слуги народу» і ОПЗЖ планують протягнути русифікаторський законопроєкт усупереч позиції Міністерства освіти і науки та гуманітарного комітету парламенту, які виступили проти його ухвалення.

    Особливий цинізм – розгляд цієї московської забаганки 16 липня – в день 30-річчя Декларації про державний суверенітет України.

    Я закликаю спікера Разумкова негайно припинити цю антиукраїнську провокацію, зняти русифікаторський законопроєкт 2362 з розгляду на нинішній сесії.

    Закликаю кожного відповідального народного депутата стати на захист української освіти і в разі винесення цього проєкту на пленарне засідання проголосувати проти.

    Але найголовніше – прошу кожного, кому дорога українська мова і українська освіта, 16 ЛИПНЯ О 9.00 ВИЙТИ ПІД СТІНИ ПАРЛАМЕНТУ і не розходитися доти, доки проєкт Бужанського не буде провалено або знято з розгляду.

    Переконаний, що всі патріотичні партії, громадські організації і небайдужі громадяни мають об’єднати зусилля і зірвати плани реваншистів.

    Прошу максимально поширити цю інформацію!

    Джерело: блог Володимира В'ятровича

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    освіта навчання
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