За підтримки Швейцарії у Києво-Могилянській академії впроваджується проєкт з трансформації університету

«Києво-Могилянська академія має Стратегію розвитку до 2025, і в результаті проєкту отримає чітку маршрутну карту реалізації стратегії та необхідних трансформаційних змін», – зазначає Геннадій Зубко

Ціль проєкту з трансформації університету – аналіз стратегії, систем управління закладом, фінансами та персоналом

У Національному університеті «Києво-Могилянська академія» за підтримки Швейцарії стартував проєкт «Трансформація університету шляхом комплексної діагностики». Про це йдеться на сайті НаУКМА.

«Вже тривалий час українська освіта, і Могилянка тут, на жаль, не є винятком, потерпає від цілої низки глибинних проблем, як то недосконале фінансування, відтік кадрів, неефективна модель управління, неможливість оновлювати застарілу інфраструктуру та якісно конкурувати на світовому ринку освітніх послуг», – зазначає в.о. президента НаУКМА Тетяна Ярошенко зазначає. За її словами все більш чітко проявляється необхідність в удосконаленні старих і розробці нових рішень.

Ціль проєкту – аналіз стратегії, систем управління закладом, фінансами та персоналом, а також аналіз ефективності адміністративної та організаційної структури.

Керівний комітет проєкту очолив віце-прем'єр міністр України у 2014-2019 рр. та член Наглядової Ради НаУКМА Геннадій Зубко.

«Києво-Могилянська академія має Стратегію розвитку до 2025, і в результаті проєкту отримає чітку маршрутну карту реалізації стратегії та необхідних трансформаційних змін, інструменти їх впровадження та цільову модель управління. Це буде перший такий досвід серед українських вишів. На основі діагностики також можуть бути надані рекомендації для законодавчих змін щодо діяльності університетів. До роботи над проєктом залучений міжнародний лідер консалтингових послуг – компанія «Ernst & Young», – зазначає Геннадій Зубко.

До керівного складу також увійшли представники Посольства Швейцарії в Україні, благодійний фонд «Повір у себе», профільного комітету ВР України, МОН, Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти, Федерації роботодавців України, а також Наглядової ради, ректорату, Вченої ради, асоціації випускників та бізнес школи Києво-Могилянської академії. Впроваджується проєкт благодійним фондом «Повір у себе», засновницю якого Ірину Іванчик обрано заступницею голови Керівного комітету. Дослідження та діагностику академії виконує компанія «Ernst & Young».

Посол Швейцарії в Україні Клод Вільд також впевнений, що «цей проєкт має дуже хороший потенціал і може стати своєрідним взірцем для інших українських університетів, які прагнуть реформ».