На Вінниччину з офіційним візитом прибула Надзвичайний та Повноважний Посол Великої Британії в Україні

Основний діалог під час зустрічі точився навколо питання про різні аспекти залучення британських інвестицій в українську економіку, зокрема і в економіку Вінниччини

Сьогодні, 1 березня, керівники області провели офіційну зустріч з делегацією Посольства Великої Британії в Україні. Вінниччину представляли голова Вінницької обласної державної адміністрації Сергій Борзов, голова Вінницької обласної Ради Вячеслав Соколовий, заступник голови обласної Ради Дмитро Чаленко та директор Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку ОДА Володимир Мережко.

До складу британської делегації увійшли: Надзвичайний та Повноважний Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс, керівник відділу торгівлі та інвестицій Посольства Великої Британії в Україні Пітер Вікенден та Радник Посольства Великої Британії в Україні з питань урядування Вільям Тернер.

У вітальному слові до Посла Великої Британії в Україні Мелінди Сіммонс, Сергій Борзов висловив щиру вдячність за сталу підтримку Великою Британією суверенітету й територіальної цілісності України, технічну допомогу, яку надає Уряд Великої Британії нашій державі, а також за особливий вклад, пані Мелінди Сіммонс у якості Посла, в набуття Україною статусу партнера з розширеними можливостями НАТО.

«У Вінницької області із Великою Британією своя історія співробітництва,- зазначив Сергій Борзов.- Ми високо цінуємо поглиблення двостороннього діалогу між нашими країнами і сподіваємося на збереження цієї динаміки у подальшому. Впевнений, що Угода про співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство з Великою Британією підписана президентом Володимиром Зеленським під час офіційного візиту до Лондона в жовтні 2020 року відкриває нові можливості для розвитку українсько-британського партнерства».

Голова облдержадміністрації коротко проінформував делегацію Посольства Великої Британії в Україні про економічну ситуацію в області, зупинившись на чинниках для створення сприятливого інвестиційного клімату.

Під час зустрічі із Надзвичайним та Повноважним Послом Великої Британії в Україні мова йшла і про корективи, які внесла пандемія через хворобу Covid-19 в процес реалізації і міжнародних проектів і про вакцину британської компанії AstraZeneca.

«Це не єдина, але головна вакцина в Британії за категорією цінової політики і за зручністю зберігання», – зауважила пані Посол.

Основний діалог під час зустрічі точився навколо питання про різні аспекти залучення британських інвестицій в українську економіку, зокрема і в економіку Вінниччини.

Пані Посол відзначила, що Вінницька область у 2020 році увійшла в ТОП-5 за легкістю ведення бізнесу за рейтингом Світового банку «Regional Doing Business», розробленого експертами Офісу ефективного регулювання.

Зважаючи, що з 1 січня цього року вступила в дію зона вільної торгівлі між двома країнами, вінницький і британський бізнес мають можливість поглибити і розширити зовнішньоекономічну діяльність на взаємовигідних умовах.

Велика Британія є третім за розміром інвестором в українську економіку та одним з основних торговельних партнерів України.

«Область зацікавлена у залученні британських інвестицій до реалізації проєктів у галузі IT-технологій, в тому числі у сільському господарстві (високоточне землеробство і тваринництво), переробної промисловості, відновлювальної енергетики, приладобудування та креативних індустрій», – підкреслив очільник регіону.

Сергій Борзов також наголосив, що Вінниччина має чималий досвід супроводу та успішної реалізації інвестиційних проектів. В області наявні кваліфіковані кадри, система професійно-технічного навчання для сталого забезпечення потреб інвесторів та розвинена інфраструктура.

«Вінничани готові долучитись до реалізації проектів і програм, що реалізовуються Посольством та Урядом Великої Британії», – підсумував очільник регіону.