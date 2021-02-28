ЄС відкликав свого посла на Кубі через його заклик зняти санкції США

Альберто Наварро у Брюсселі має пояснити, чому він поставив підпис під проханням зняти санкції США з Куби

За відставку Наварро з посади посла Євросоюзу на Кубі виступили 16 депутатів Європарламенту

Євросоюз відкликав свого посла в Гавані, іспанця Альберто Наварро. Це сталося після того, як він підписав звернення до президента США Джо Байдена із закликом зняти санкції з Куби.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

За відставку Наварро з посади посла Євросоюзу на Кубі виступили 16 депутатів Європарламенту.

25 лютого видання Politico опубліковало відкритий лист євродепутатів до глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, датований 24 лютого.

«Ми вважаємо, що посол не гідний високої посади, яку обіймає і яка була йому довірена, і вимагаємо, щоб Ви негайно розпорядилися відправити його у відставку», — ідеться в ньому.

Євродепутати додали, що своїм вчинком посол у Гавані «займає політичні позиції відповідно до режиму, який не поважає і не захищає права людини».

Водночас один із офіційних представників Борреля повідомив, що Наварро у Брюсселі має пояснити, чому він поставив підпис під проханням зняти санкції США з Куби.

Перші санкції щодо комуністичної Куби США запровадили в 1960 році. З того часу ці обмеження кілька разів посилювалися і послаблялися.

Востаннє уряд США посилював санкції проти Гавани 15 січня 2021 року, за п’ять днів до того, як Дональд Трамп залишив посаду президента країни. Нові штрафні заходи Мінфіну США торкнулися міністра внутрішніх справ Куби.

За декілька днів до цього адміністрація Трампа повернула Кубу в список країн, які, на думку Сполучених Штатів, спонсорують міжнародний тероризм. У лютому 2021 року президент Джо Байден продовжив санкції проти Куби.