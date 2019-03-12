У Саудівській Аравії літак повернувся в аеропорт через пасажирку, яка забула свою дитину



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Фото з відкритих джерел

Пілот літака вирішив повернутися по дитину

Пасажирський літак, який виконував рейс SV832 з Саудівської Аравії в Малайзію, повернувся в аеропорт одразу після вильоту.

Як повідомляє The Independent, одна з пасажирок забула в зоні посадки терміналу свою дитину, тому пілоти були змушені розвернутися назад.

В Youtube потрапила розмова пілота, який запитував посадку, і диспетчера.

«Цей рейс вимагає повернутися. Пасажирка забула свою дитину в зоні очікування, бідолаха», - говорить диспетчер.

Пілот повторює свій запит: «Ми вам сказали, що пасажирка залишила дитину в терміналі і відмовляється продовжувати політ».

«Добре, повертайтеся. Це щось абсолютно нове для нас!», - погоджується диспетчер.

Не повідомляється, за яких обставин пасажирка забула свою дитину. Її вік також невідомий.