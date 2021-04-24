ЗНО-2021: на Чернігівщині сьогодні відбудеться пробне тестування

Учасники ЗНО зобов’язані дотримуватися протиепідемічних заходів як до входу до пунктів тестування, так і протягом усього періоду оцінювання

У суботу, 24 квітня, у Чернігівській області учасники проходитимуть пробне зовнішнє незалежне оцінювання.

Тестування розпочнеться об 11:00, допуск до пунктів проведення пробного ЗНО триватиме з 10:15 до 10:50.

Для допуску до пунктів тестування учасникам потрібно мати:

оригінал документа, за яким реєструвалися для участі в пробному ЗНО;

запрошення-перепустку;

засоби індивідуального захисту – маски (зокрема, виготовлені самостійно) або респіратор.

Всі учасники пробного ЗНО зобов’язані дотримуватися протиепідемічних заходів як до входу до пунктів тестування, так і протягом усього періоду оцінювання: вони мають перебувати в масках або респіраторах, дотримуватися соціальної дистанції з іншими учасниками тестування.

Для визначення результатів пробного ЗНО учасникам із Чернігівщини потрібно внести відповіді на завдання всіх тестів до спеціального сервісу з визначення результатів до 28 квітня.

З урахуванням продовження карантинних обмежень, пробне зовнішнє незалежне оцінювання в Києві та Миколаївській області відбудеться 15 травня.

Як повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов, скасування державної підсумкової атестації позбавляє можливості побачити результати роботи загальної середньої освіти. Учні, які не планують поступати у заклади вищої освіти, залишаються поза межами оцінювання з боку держави.

Нагадаємо, освітній омбудсмен розказав, як діяти батькам, незадоволеним якістю дистанційної освіти дітей.

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