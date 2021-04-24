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    ЗНО-2021: на Чернігівщині сьогодні відбудеться пробне тестування

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    Всі учасники пробного ЗНО зобов’язані дотримуватися протиепідемічних заходів 

    Учасники ЗНО зобов’язані дотримуватися протиепідемічних заходів як до входу до пунктів тестування, так і протягом усього періоду оцінювання

    У суботу, 24 квітня, у Чернігівській області учасники проходитимуть пробне зовнішнє незалежне оцінювання.

    Тестування розпочнеться об 11:00, допуск до пунктів проведення пробного ЗНО триватиме з 10:15 до 10:50.

    Для допуску до пунктів тестування учасникам потрібно мати:

    • оригінал документа, за яким реєструвалися для участі в пробному ЗНО;
    • запрошення-перепустку;
    • засоби індивідуального захисту – маски (зокрема, виготовлені самостійно) або респіратор.

    Всі учасники пробного ЗНО зобов’язані дотримуватися протиепідемічних заходів як до входу до пунктів тестування, так і протягом усього періоду оцінювання: вони мають перебувати в масках або респіраторах, дотримуватися соціальної дистанції з іншими учасниками тестування.

    Для визначення результатів пробного ЗНО учасникам із Чернігівщини потрібно внести відповіді на завдання всіх тестів до спеціального сервісу з визначення результатів до 28 квітня.

    З урахуванням продовження карантинних обмежень, пробне зовнішнє незалежне оцінювання в Києві та Миколаївській області відбудеться 15 травня.

    Як повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов, скасування державної підсумкової атестації позбавляє можливості побачити результати роботи загальної середньої освіти. Учні, які не планують поступати у заклади вищої освіти, залишаються поза межами оцінювання з боку держави.

    Нагадаємо, освітній омбудсмен розказав, як діяти батькам, незадоволеним якістю дистанційної освіти дітей.

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    Теги: ЗНО-2021 Чернігівщина учні освітній омбудсмен Сергій Горбачов
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