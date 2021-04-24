Освітній омбудсмен розказав, як діяти батькам, незадоволеним якістю дистанційної освіти дітей
Батькам учнів можна скаржитися до Державної служби якості освіти
Керівник навчального закладу має перевіряти те, як вчителі дотримуються методичних рекомендацій щодо онлайнового викладання. Проте відповідальність лежить і на батьках учнів. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів освітній омбудсмен Сергій Горбачов.
«Головний контролер цього (дистанційного навчання, – ред) – це по-перше керівник закладу освіти, як безпосередня посадова особа, яка відповідає за освіту в школі, а найкращий контролер – це батьки, які бачать, що відбувається, мають реагувати швидко й повідомляти директора школи», – сказав Горбачов.
За його словами, директор не може одночасно відвідувати всі уроки, які відбуваються в школі. Тому важливо, щоби батьки не мовчали, а повідомляли, коли щось не так.
«Якщо школа не реагує, можна звертатися до департаменту освіти – і вони можуть усе перевірити. Крім того, можна звернутися до Державної служби якості освіти, до освітнього омбудсмена», – уточнив освітній омбудсмен.
Раніше голова Державної служби якості освіти Руслан Гурак розповів, що в 2021 році українські вчителі почали ефективніше використовувати цифрові методи навчання. Школи в порівнянні з 2020 роком суттєво просунулися в реалізації змішаної форми навчання.
Нагадаємо, Верховна Рада скасувала державну підсумкову атестацію (ДПА). Це стосується 11-класників та студентів професійно-технічних закладів освіти. Відповідний закон №5014 ухвалила Верховна Рада.
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