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    Освітній омбудсмен розказав, як діяти батькам, незадоволеним якістю дистанційної освіти дітей

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    Батьки мають повідомляти директора школи про погану організацію дистанційного навчання у дітей&nbsp; - Освітній омбудсмен розказав, як діяти батькам, незадоволеним якістю дистанційної освіти дітей
    Батьки мають повідомляти директора школи про погану організацію дистанційного навчання у дітей 
    Фото з відкритих джерел

    Батькам учнів можна скаржитися до Державної служби якості освіти

    Керівник навчального закладу має перевіряти те, як вчителі дотримуються методичних рекомендацій щодо онлайнового викладання. Проте відповідальність лежить і на батьках учнів. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

    «Головний контролер цього (дистанційного навчання, – ред) – це по-перше керівник закладу освіти, як безпосередня посадова особа, яка відповідає за освіту в школі, а найкращий контролер – це батьки, які бачать, що відбувається, мають реагувати швидко й повідомляти директора школи», – сказав Горбачов.

    За його словами, директор не може одночасно відвідувати всі уроки, які відбуваються в школі. Тому важливо, щоби батьки не мовчали, а повідомляли, коли щось не так.

    «Якщо школа не реагує, можна звертатися до департаменту освіти – і вони можуть усе перевірити. Крім того, можна звернутися до Державної служби якості освіти, до освітнього омбудсмена», – уточнив освітній омбудсмен.

    Раніше голова Державної служби якості освіти Руслан Гурак розповів, що в 2021 році українські вчителі почали ефективніше використовувати цифрові методи навчання. Школи в порівнянні з 2020 роком суттєво просунулися в реалізації змішаної форми навчання.

    Нагадаємо, Верховна Рада скасувала державну підсумкову атестацію (ДПА). Це стосується 11-класників та студентів професійно-технічних закладів освіти. Відповідний закон №5014 ухвалила Верховна Рада.

    У Центрі оцінювання якості освіти поінформували: основна та додаткова сесії ЗНО цього року відбудуться у заплановані терміни незалежно від рівня епідемічної небезпеки в регіонах.

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    Теги: ЗНО-2021 освіта школа навчання батьки освітній омбудсмен Сергій Горбачов
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