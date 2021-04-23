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    Що поганого у скасуванні державної підсумкової атестації? Освітній омбудсмен відповів

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    13 квітня Рада&nbsp;звільнила випускників шкіл від обов&rsquo;язкового проходження державної підсумкової атестації - Що поганого у скасуванні державної підсумкової атестації? Освітній омбудсмен відповів
    13 квітня Рада звільнила випускників шкіл від обов’язкового проходження державної підсумкової атестації
    Фото з відкритих джерел

    Учні, які не планують поступати у заклади вищої освіти, залишаються поза межами оцінювання з боку держави

    Скасування державної підсумкової атестації позбавляє можливості побачити результати роботи загальної середньої освіти. Про це в інтерв’ю «Главкому» сказав освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

    «Цей вихід неідеальний, оскільки позбавляє нас можливості бачити результати роботи загальної середньої освіти. Тобто ми бачимо знання лише тієї частки учнів, які обирають подальше навчання у закладах вищої освіти, відтак, складають ЗНО. Ті ж, хто туди йти не планує, лишаються поза межами нашого оцінювання», – зазначив він.

    Він також додав, що важко сказати, який би був ідеальний вихід в нинішніх умовах.

    Нагадаємо, 13 квітня Верховна Рада прийняла закон, відповідно до якого випускники шкіл звільняються від обов’язкового проходження державної підсумкової атестації.

    У Міносвіти повідомили, що випускники зможуть скласти атестацію, у тому числі у формі ЗНО, за власним бажанням.

    Ті школярі, які не збираються здобувати вищу освіту, матимуть можливість скласти атестацію у вигляді підсумкової атестації безпосередньо у школі. І їм не треба буде їхати до пунктів тестування з метою скласти атестацію у формі ЗНО.

    Ініціатива покликана мінімізувати ризики захворювання на Covid-19 під час оцінювання результатів навчання учнів.

    Державна підсумкова атестація (ДПА) – це оцінка результатів навчання учнів за ключовими предметами у школі. Вона фіксує якість середньої освіти у 4-му, 9-му і 11-му класах. ДПА впливає на середній бал атестата, який, у свою чергу, враховується при розрахунку конкурсного бала при вступі.

    Теги: Верховна Рада закон атестація навчання учні школярі освітній омбудсмен Сергій Горбачов
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