Що поганого у скасуванні державної підсумкової атестації? Освітній омбудсмен відповів

Учні, які не планують поступати у заклади вищої освіти, залишаються поза межами оцінювання з боку держави

Скасування державної підсумкової атестації позбавляє можливості побачити результати роботи загальної середньої освіти. Про це в інтерв’ю «Главкому» сказав освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

«Цей вихід неідеальний, оскільки позбавляє нас можливості бачити результати роботи загальної середньої освіти. Тобто ми бачимо знання лише тієї частки учнів, які обирають подальше навчання у закладах вищої освіти, відтак, складають ЗНО. Ті ж, хто туди йти не планує, лишаються поза межами нашого оцінювання», – зазначив він.

Він також додав, що важко сказати, який би був ідеальний вихід в нинішніх умовах.

Нагадаємо, 13 квітня Верховна Рада прийняла закон, відповідно до якого випускники шкіл звільняються від обов’язкового проходження державної підсумкової атестації.

У Міносвіти повідомили, що випускники зможуть скласти атестацію, у тому числі у формі ЗНО, за власним бажанням.

Ті школярі, які не збираються здобувати вищу освіту, матимуть можливість скласти атестацію у вигляді підсумкової атестації безпосередньо у школі. І їм не треба буде їхати до пунктів тестування з метою скласти атестацію у формі ЗНО.

Ініціатива покликана мінімізувати ризики захворювання на Covid-19 під час оцінювання результатів навчання учнів.

Державна підсумкова атестація (ДПА) – це оцінка результатів навчання учнів за ключовими предметами у школі. Вона фіксує якість середньої освіти у 4-му, 9-му і 11-му класах. ДПА впливає на середній бал атестата, який, у свою чергу, враховується при розрахунку конкурсного бала при вступі.