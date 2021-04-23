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    «Не з нашим щастям». Освітній омбудсмен розповів, чи отримали вчителі доплати за дистанційну роботу

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    З березня минулого року традиційна освіта фактично припинила своє існування - «Не з нашим щастям». Освітній омбудсмен розповів, чи отримали вчителі доплати за дистанційну роботу
    З березня минулого року традиційна освіта фактично припинила своє існування
    Фото з відкритих джерел

    За словами Сергія Горбачова, під час «дистанційки» роботи у вчителів стало набагато більше

    Під час карантину у вчителів стало значно більше роботи, але вони не отримують за це жодних додаткових виплат. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

    «Не з нашим щастям. Під час «дистанційки» роботи у вчителів стало набагато більше, а додатково вони за це нічого не отримують. Навіть, навпаки: минулого року було чимало ганебних випадків, коли вчителів виганяли у примусові відпустки або оголошували простій з оплатою дві третини зарплати, вимагаючи, щоб вони у цей час фактично працювали», – сказав він.

    За словами Горбачова, з березня минулого року традиційна освіта фактично припинила своє існування. «У всьому світі освіта перейшла у нову якість. Рік тому ми і уявити не могли, як підвищиться професійна цифрова компетенція вчителів. Так, може, десь вона недостатня, але незрівнянно вища, ніж раніше. Можливостей багато, їх треба використовувати», – зазначив освітній омбудсмен.

    Водночас він зауважив, що повноцінна освіта неможлива без безпосереднього спілкування. «Наразі у нас немає чіткого уявлення, де саме дитина недовчила і що треба зробити, щоб надолужити прогалини у знаннях. Для цього потрібні якісні освітні вимірювання – ми просто повинні зрозуміти, що саме потрібно надолужувати», – говорить Горбачов.

    У нас із такими вимірюваннями великі проблеми, додав освітній омбудсмен.

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    Теги: освіта навчання освітній омбудсмен Сергій Горбачов
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