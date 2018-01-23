Золотоніський Лас-Вегас. Як у школі на Черкащині реалізували автентичний проект

Важливий волонтерський проект завершено днями в стінах Золотоніської гімназії

Колись завжди темний і забутий коридор, що всі роки вів до трудової майстерні, а в недалекому майбутньому стане входом до міського басейну, віднині засяяв новими барвами. Мова йде не просто про косметичний ремонт, а про повноцінне дизайнерське рішення. Воно перетворило чергове приміщення навчального закладу на одне з найбільш автентичних місць



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Шедеври дерев’яного декору з елементами традиційних українських прикрас доповнюються виставками та галереями шкільних майстрів різних поколінь

Важливий волонтерський проект завершено днями в стінах Золотоніської гімназії

Колись завжди темний і забутий коридор, що всі роки вів до трудової майстерні, а в недалекому майбутньому стане входом до міського басейну, віднині засяяв новими барвами. Мова йде не просто про косметичний ремонт, а про повноцінне дизайнерське рішення. Воно перетворило чергове приміщення навчального закладу на одне з найбільш автентичних місць Золотоноші.

Автором ідеї, як інформує zolotonosha.ck.ua, є відомий в місті спортсмен та волонтер Олексій Дробязко, який одночасно й виступає в ролі батька двох учнів гімназії. Проект далеко не перший, адже руками Олексія та його однодумців раніше вже була реконструйована їдальня школи та коридор перед приміщенням для харчування. Цього разу чоловік вирішив поєднати приємне з корисним – консолідувати зусилля золотонісців та надати серію майстер-класів для тутешніх дітлахів, котрі отримали чимало досвіду в сфері декорування приміщень.

Нині цей коридор, що всі роки від початку відкриття будівлі був фактично на задвірках школи, перетворився, як кажуть в гімназії, на справжній Лас-Вегас. Проте, не американський, а цілком-таки вітчизняний, з незабутнім автентичним присмаком. Шедеври дерев’яного декору з елементами традиційних українських прикрас доповнюються виставками та галереями шкільних майстрів різних поколінь. Все це наповнюється яскравими барвами завдяки запроектованій інсталяції різнокольорового LED-освітлення.