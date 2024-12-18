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Лубінець розповів, чи треба знижувати мобілізаційний вік

Лілія Воробйова
glavcom.ua
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Лубінець розповів, чи треба знижувати мобілізаційний вік
Лубінець: «На мій погляд, у нас є ще достатньо велика кількість чоловіків середнього віку – від 30 до 45 років»
фото з відкритих джерел

«Якщо ми заберемо і цих молодих хлопців, у яких немає родин, немає дітей, автоматично у нас не буде майбутнього України», – заявив Лубінець

Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець висловив негативне ставлення до зниження мобілізаційного віку до 18 років. Таку заяву він зробив в інтерв’ю «Українській правді».

 За його словами, в Україні є значна кількість чоловіків середнього віку, зокрема від 30 до 45 років, які є найефективнішою категорією для військової служби та мають брати на себе відповідальність за участь у бойових діях.

«Якщо ми заберемо і цих молодих хлопців, у яких немає родин, немає дітей, автоматично у нас не буде майбутнього України. На мій погляд, у нас є ще достатньо велика кількість чоловіків середнього віку – від 30 до 45 років. Це – найбільш ефективна категорія громадян України, які можуть воювати і, напевно, повинні воювати», – вважає він.

Лубінець також зазначив, що за 2024 рік він отримав близько 4 тис. звернень щодо дій представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП), які громадяни вважають неправомірними. Серед регіонів, де таких скарг найбільше, виділяється Закарпаття, тоді як у Кропивницькому їх значно менше.

«Є випадки, коли за моїм поданням організовували спеціальні засідання військово-лікарської комісії (ВЛК), проводили повторний аналіз і з'ясовували, що людина, яка раніше була визнана «повністю здоровою», насправді має певне захворювання. У результаті цього чоловіка мобілізували, але він отримав службу виключно в тиловому забезпеченні. Йому одразу знайшли частину, де запропонували відповідну посаду», – розповів омбудсмен.

Дмитро Лубінець також наголосив, що ефективність та правомірність мобілізації залежить від професіоналізму керівника ТЦК. Важливо, щоб керівник організовував процес мобілізації так, аби не порушувати права людини. У разі виникнення проблем такі ситуації повинні оперативно вирішуватися.

«Цього року збільшилася кількість звернень від чинних військовослужбовців на дії безпосередніх командирів і керівників. Ми провели окреме обговорення цих питань із керівництвом Міністерства оборони. За підсумками були зроблені певні висновки, і міністр оперативно реагує на наші звернення та подання» , – підсумував омбудсмен.

Нагадаємо, що раніше Лубінець заявив про прогрес у боротьбі з «бусифікацією». Лубінець пояснив, що його Офіс уважно реагує на всі скарги громадян щодо незаконних дій співробітників ТЦК. Він наголосив, що в окремих випадках його рішення призводили до відкриття як кримінальних, так і дисциплінарних проваджень. У деяких випадках це навіть завершувалося дисциплінарними стягненнями щодо винних працівників.

Протягом цього року Офіс омбудсмена отримав тисячі звернень про можливі порушення під час мобілізації. Однак, за словами Лубінця, практика силового затримання, яку називають «бусифікацією», поступово відходить у минуле.

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Теги: війна мобілізація Лубінець

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