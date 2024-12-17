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Лубінець заявив про прогрес у боротьбі з «бусифікацією»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Лубінець заявив про прогрес у боротьбі з «бусифікацією»
Практику силового затримання громадян під час мобілізації в народі прозвали «бусифікацією»
скриншот відео з телеграм-каналу Дмитра Лубінця

Протягом року Офіс омбудсмена отримав понад чотири тисячі звернень про можливі порушення під час мобілізації

Працівники ТЦК дедалі менше використовують насильницький підхід під час мобілізації громадян. Так звана «бусифікація» поступово відходить у минуле. Про це сьогодні заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у коментарі медіагрупі «Об’єктив».

Лубінець пояснив, що його Офіс уважно реагує на всі скарги громадян щодо незаконних дій співробітників ТЦК. Він наголосив, що в окремих випадках його рішення призводили до відкриття як кримінальних, так і дисциплінарних проваджень. У деяких випадках це навіть завершувалося дисциплінарними стягненнями щодо винних працівників.

Протягом цього року Офіс омбудсмена отримав понад чотири тисячі звернень про можливі порушення під час мобілізації. Однак, за словами Лубінця, практика силового затримання, яку називають «бусифікацією», поступово відходить у минуле.

«На мій погляд, ситуація в Україні, якщо ми порівнюємо з попереднім роком, трошки погіршилась, але не кардинально. Усе менше і менше ми бачимо випадки саме фізичної «бусифікації». Ми це так називаємо. Десь уже зрозуміли, що такий підхід не працює. Але окремі факти порушення прав громадян України під час мобілізації залишаються», – визнав посадовець.

Нагадаємо, не так давно у ЗМІ з'явилася інформація від представника омбудсмена Микити Козиренка про те, що в Києві та Київській області майже усунуто порушення під час мобілізації з боку працівників ТЦК. Однак згодом Дмитро Лубінець спростував його заяву.

Як повідомляв «Главком», Печерський районний суд Києва оштрафував на 119 грн чоловіка за дрібне хуліганство під час перевірки документів представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Інцидент трапився 24 вересня на вулиці Залізничне шосе, 61 у Києві. Як зазначено в адмінпротоколі, при перевірці військово-облікових документів чоловік висловлювався нецензурною лексикою у бік працівників поліції і працівників ТЦК.

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Теги: війна мобілізація ТЦК Лубінець

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