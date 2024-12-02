Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Чи потрібна Україні мобілізація чоловіків 18-25 років? Військові відповіли

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Чи потрібна Україні мобілізація чоловіків 18-25 років? Військові відповіли
Нині законодавство України передбачає мобілізацію чоловіків віком від 25 до 60 років
фото з відкритих джерел

Питання залучення молоді може бути розглянуте лише за значного погіршення ситуації на лінії бойових дій

Мобілізувати чоловіків віком від 18 до 25 років нині не потрібно, попри окремі заклики з боку західних політиків. Наразі нинішнього мобілізаційного ресурсу цілком вистачає. Про це заявив речник оперативного командування «Захід» Олег Домбровський в інтерв'ю «Еспресо».

«Ми керуємося вимогами чинного законодавства та потребами Збройних сил України. Питання мобілізації ‒ це суверенне право нашої держави, яке залежить від рішень Верховної Ради, РНБО та ставки Верховного Головнокомандувача», ‒ зазначив Домбровський.

Нині законодавство України передбачає мобілізацію чоловіків віком від 25 до 60 років. За словами речника «Заходу», будь-яке зниження цього порогу можливе лише за необхідності, зумовленої ситуацією на фронті.

Питання залучення молоді 18-25 років може бути розглянуте лише за значного погіршення ситуації на лінії бойових дій, проте наразі, як стверджує Домбровський, така необхідність відсутня.

«Наш досвід протистояння російській агресії за понад десять років показує, що ми можемо забезпечити Сили оборони без залучення громадян віком до 25 років. Ця категорія зараз лише стає на військовий облік та оновлює дані», – зауважив речник.

Нагадаємо, чоловіків, які не досягли офіційно встановленого мобілізаційного віку, 18-25 років, планують стимулювати до добровільного вступу до лав ЗСУ шляхом запровадження системи мотиваційних контрактів. Як повідомили «Главкому» джерела в Генеральному штабі ЗСУ, умови таких контрактів зараз розробляють у Міністерстві оборони.

Теги: ЗСУ війна мобілізація військовозобов'язаний

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Підготовка військ КНДР відбувається на п’ятьох полігонах далекого Сходу РФ
Чим Росія озброїла перекинуті до кордонів з Україною війська КНДР? Деталі від ГУР
2 листопада, 09:59
Україна планує мобілізувати 160 тис. чоловіків у період з листопада до лютого
Стало відомо, скільки людей планує мобілізувати Україна до лютого 2025 року
13 листопада, 13:49
Лікарі сортують поранених за ступенем терміновості
Жах війни та героїзм лікарів: The Economist про підземний шпиталь «Сталевого фронту» Ахметова
14 листопада, 15:12
Бійці ГУР знищили техніку окупантів
Бійці ГУР показали, як нищать техніку ворога
5 листопада, 04:37
Портрети освітян-загарбників
Освітні окупанти: від бурятів до сербів. Хто перевиховує українських дітей Воєнні злочини
26 листопада, 14:35
Італія відповіла, чи відправить свої війська в Україну
Італія відповіла, чи відправить свої війська в Україну
25 листопада, 22:15
Залежно від складності «послуга» коштувала від $200 до $2 тис.
Провідний інженер одного з енергетичних держпідприємств оформлював фіктивні броні – ДБР
29 листопада, 14:20
Йошімаса Хаяші заявив, що уряд Японії отримав достовірну інформацію про направлення Північною Кореєю тисяч військових до Росії
Японія отримала підтвердження направлення військ КНДР до Росії
8 листопада, 09:27
БМП Bradley та Marder
Третина запчастин до автівок, які передають західні партнери ЗСУ, вже виробляються в Україні
17 листопада, 17:22

Суспільство

Боєць «Азова» розповів про неординарні штурми противника
Боєць «Азова» розповів про неординарні штурми противника
На Полтавщині чоловік проігнорував повістку, бо боявся стати «тягарем для ЗСУ»
На Полтавщині чоловік проігнорував повістку, бо боявся стати «тягарем для ЗСУ»
«Дискредитує перед міжнародними партнерами». Державний орган покарав у суді відомого генерала
«Дискредитує перед міжнародними партнерами». Державний орган покарав у суді відомого генерала
Росія відправила 70-річного серба в окупований Луганськ перевиховувати українських дітей
Росія відправила 70-річного серба в окупований Луганськ перевиховувати українських дітей
Засновник руху ультрасів «Оболонь» та захисник Донецького аеропорту. Згадаймо Павла Ведибіду
Засновник руху ультрасів «Оболонь» та захисник Донецького аеропорту. Згадаймо Павла Ведибіду
У більшості областей оголошено І рівень небезпеки: прогноз погоди на 1 грудня
У більшості областей оголошено І рівень небезпеки: прогноз погоди на 1 грудня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
114K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 грудня: ситуація на фронті
41K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 грудня 2024
16K
Командувач Нацгвардії розповів, чи братиме Редіс та інші керівники «Азова» участь у бойових діях
13K
Втрати ворога станом на 1 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
12K
Нове грузинське диво, про яке згадувати буде соромно
6251
Україна сформувала нову потужну бригаду, але їй бракує критично важливої зброї – Forbes

Новини

2 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
ДТЕК отримав дві золоті нагороди Effie Awards за соціально важливу кампанію
30 листопада, 16:32
30 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 листопада, 00:00
Протести в Грузії, атака безпілотників на Росію. Головне за ніч
29 листопада, 07:07
29 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 листопада, 00:03
У Словаччині затримали двох українців, яких підозрюють у хвилі мінувань
28 листопада, 22:11

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua