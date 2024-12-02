Чи потрібна Україні мобілізація чоловіків 18-25 років? Військові відповіли

Нині законодавство України передбачає мобілізацію чоловіків віком від 25 до 60 років

Питання залучення молоді може бути розглянуте лише за значного погіршення ситуації на лінії бойових дій

Мобілізувати чоловіків віком від 18 до 25 років нині не потрібно, попри окремі заклики з боку західних політиків. Наразі нинішнього мобілізаційного ресурсу цілком вистачає. Про це заявив речник оперативного командування «Захід» Олег Домбровський в інтерв'ю «Еспресо».

«Ми керуємося вимогами чинного законодавства та потребами Збройних сил України. Питання мобілізації ‒ це суверенне право нашої держави, яке залежить від рішень Верховної Ради, РНБО та ставки Верховного Головнокомандувача», ‒ зазначив Домбровський.

Нині законодавство України передбачає мобілізацію чоловіків віком від 25 до 60 років. За словами речника «Заходу», будь-яке зниження цього порогу можливе лише за необхідності, зумовленої ситуацією на фронті.

Питання залучення молоді 18-25 років може бути розглянуте лише за значного погіршення ситуації на лінії бойових дій, проте наразі, як стверджує Домбровський, така необхідність відсутня.

«Наш досвід протистояння російській агресії за понад десять років показує, що ми можемо забезпечити Сили оборони без залучення громадян віком до 25 років. Ця категорія зараз лише стає на військовий облік та оновлює дані», – зауважив речник.

Нагадаємо, чоловіків, які не досягли офіційно встановленого мобілізаційного віку, 18-25 років, планують стимулювати до добровільного вступу до лав ЗСУ шляхом запровадження системи мотиваційних контрактів. Як повідомили «Главкому» джерела в Генеральному штабі ЗСУ, умови таких контрактів зараз розробляють у Міністерстві оборони.