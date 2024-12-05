Мобілізація 18-річних: радник президента зробив заяву

Дмитро Литвин заявив, що Україна не готує мобілізацію 18-річних

Україна не веде підготовку до зниження мобілізаційного віку з нинішніх 25 років до 18 років. Про це заявив радник президента України Дмитро Литвин у X.

«Ніхто не готує жодну мобілізацію 18-річних», – написав він у відповідь на публікацію про доцільність вивезення хлопців 15-17 років за кордон.

Радник президента відреагував на публікацію про доцільність вивезення хлопців 15-17 років за кордон скріншот

Раніше дня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна має прийняти «важкі рішення» про подальшу мобілізацію військ. При цьому держсекретар зазначив, що партнери України мають зобов'язання: «кожна людина, кожен солдат, якого Україна мобілізує, повинен пройти навчання і отримати обладнання, необхідне для ефективного захисту країни».

Як повідомлялося, Литвин наприкінці листопада вже заявляв про відсутність сенсу знижувати мобілізаційний вік, оскільки Україна не отримує своєчасно обіцяне озброєння від партнерів.

«Немає сенсу чути заклики до України знизити мобілізаційний вік, нібито для того, щоб призвати більше людей, коли ми бачимо, що раніше оголошене обладнання не надходить вчасно. Через ці затримки в Україні не вистачає зброї для оснащення вже мобілізованих солдатів», – написав він у соцмережі Х.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена тисне на Україну з вимогою знизити мобілізаційний вік до 18 років, щоб швидко збільшити свої збройні сили для війни з Росією.

Раніше речник оперативного командування «Захід» Олег Домбровський заявив, що мобілізувати чоловіків віком від 18 до 25 років нині не потрібно, попри окремі заклики з боку західних політиків. Наразі нинішнього мобілізаційного ресурсу цілком вистачає.

Як повідомлялося, понад 2 тис. добровольців із 1 жовтня призвалися в обрані військові частини без участі ТЦК.

До слова, чоловіків, які не досягли офіційно встановленого мобілізаційного віку, 18-25 років, планують стимулювати до добровільного вступу до лав ЗСУ шляхом запровадження системи мотиваційних контрактів. Як повідомили «Главкому» джерела в Генеральному штабі ЗСУ, умови таких контрактів зараз розробляють у Міністерстві оборони.