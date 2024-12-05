Головна Країна Політика
search button user button menu button

Мобілізація 18-річних: радник президента зробив заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Мобілізація 18-річних: радник президента зробив заяву
Раніше держсекретар США заявив, що Україна має ухвалити «важкі мобілізаційні рішення»
фото з відкритих джерел

Дмитро Литвин заявив, що Україна не готує мобілізацію 18-річних

Україна не веде підготовку до зниження мобілізаційного віку з нинішніх 25 років до 18 років. Про це заявив радник президента України Дмитро Литвин у X.

«Ніхто не готує жодну мобілізацію 18-річних», – написав він у відповідь на публікацію про доцільність вивезення хлопців 15-17 років за кордон.

Радник президента відреагував на публікацію про доцільність вивезення хлопців 15-17 років за кордон
Радник президента відреагував на публікацію про доцільність вивезення хлопців 15-17 років за кордон
скріншот

Раніше дня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна має прийняти «важкі рішення» про подальшу мобілізацію військ. При цьому держсекретар зазначив, що партнери України мають зобов'язання: «кожна людина, кожен солдат, якого Україна мобілізує, повинен пройти навчання і отримати обладнання, необхідне для ефективного захисту країни».

Як повідомлялося, Литвин наприкінці листопада вже заявляв про відсутність сенсу знижувати мобілізаційний вік, оскільки Україна не отримує своєчасно обіцяне озброєння від партнерів.

«Немає сенсу чути заклики до України знизити мобілізаційний вік, нібито для того, щоб призвати більше людей, коли ми бачимо, що раніше оголошене обладнання не надходить вчасно. Через ці затримки в Україні не вистачає зброї для оснащення вже мобілізованих солдатів», – написав він у соцмережі Х. 

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена тисне на Україну з вимогою знизити мобілізаційний вік до 18 років, щоб швидко збільшити свої збройні сили для війни з Росією.

Раніше речник оперативного командування «Захід» Олег Домбровський заявив, що мобілізувати чоловіків віком від 18 до 25 років нині не потрібно, попри окремі заклики з боку західних політиків. Наразі нинішнього мобілізаційного ресурсу цілком вистачає.

Як повідомлялося, понад 2 тис. добровольців із 1 жовтня призвалися в обрані військові частини без участі ТЦК.

До слова, чоловіків, які не досягли офіційно встановленого мобілізаційного віку, 18-25 років, планують стимулювати до добровільного вступу до лав ЗСУ шляхом запровадження системи мотиваційних контрактів. Як повідомили «Главкому» джерела в Генеральному штабі ЗСУ, умови таких контрактів зараз розробляють у Міністерстві оборони.

Читайте також:

Теги: мобілізація радник війна США Ентоні Блінкен Дмитро Литвин

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В РФ планується мобілізація
Кремль готує фундамент для ще однієї хвилі мобілізації
Вчора, 15:29
Умова бронювання – виконання працівниками щонайменше 50% норми робочого дня протягом останніх трьох місяців
Від сьогодні в Україні змінюється порядок бронювання від мобілізації
1 грудня, 08:40
У Сумах внаслідок атаки РФ є загиблі, депутатів попередили про ймовірний удар по Верховній Раді: головне за ніч
У Сумах внаслідок атаки РФ є загиблі, депутатів попередили про ймовірний удар по Верховній Раді: головне за ніч
22 листопада, 06:35
Пошуково-рятувальна операція у Глухові триває
Президент відреагував на російський удар по Глухову: «Путін хоче, щоб війна тривала»
19 листопада, 09:08
Дрони атакують Одесу
Окупанти вдарили по житловому будинку в центрі Одеси
14 листопада, 22:33
Очільник Генштабу Збройних сил Польщі В’ячеслав Кукула заявив, що його країна перебуває «під загрозою» війни
Польща повідомила, чи збиватиме російські ракети та дрони над Україною
12 листопада, 15:37
Адвокат Крупи видала цікаву деталь. Виявляється, що більшу частину вилучених коштів, знайдено у кімнатах, якими підозрювана начебто не користується
Крупа вперше пояснила, звідки в її помешканні взялася купа доларів
9 листопада, 10:15
Сергій «Флеш» Бескрестнов розповів, що РФ випускає з акваторії моря «ланцети» прямо з катера
Дрон-матка та БПЛА зі «старлінком». Фахівець зі зв'язку та РЕБ розповів про прогрес у «війні безпілотників»
9 листопада, 06:45
Близько половини заявок подали люди віком до 25 років
Український легіон у Польщі. Пів тисячі українців з 30 країн вже подали заявки
5 листопада, 19:47

Політика

Мобілізація 18-річних: радник президента зробив заяву
Мобілізація 18-річних: радник президента зробив заяву
Головний сервісний центр МВС проведе чистку кадрів після розслідування журналістів
Головний сервісний центр МВС проведе чистку кадрів після розслідування журналістів
Президент України зустрівся з генсеком Ради Європи
Президент України зустрівся з генсеком Ради Європи
Україна готує санкції проти грузинської влади – Зеленський
Україна готує санкції проти грузинської влади – Зеленський
Пільги для айкоса? Що передбачає новий законопроєкт про підвищення акцизу на тютюн
Пільги для айкоса? Що передбачає новий законопроєкт про підвищення акцизу на тютюн
Ракети «Нептун» вражатимуть цілі на більшій відстані: Міноборони повідомило деталі
Ракети «Нептун» вражатимуть цілі на більшій відстані: Міноборони повідомило деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
116K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 грудня: ситуація на фронті
41K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 грудня 2024
30K
День Збройних сил України 2024: теплі привітання у листівках, віршах і прозі
23K
Як прокуратуру Хмельниччини захопили інваліди? Суд дав дозвіл слідчим на перевірку
18K
День святого Миколая 2024: гарні привітання у листівках, віршах і прозі
12K
Сумка Dior спровокувала воєнний стан. Що відбувається у Південній Кореї

Новини

5 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Оборонці Маріуполя отримали дипломи від французької кулінарної школи (фото)
Вчора, 11:57
День ракетних військ і артилерії України: дата та історія свята, привітання у прозі та листівках
Вчора, 07:00
4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:12
Понад 25 тисяч історій особистих перемог: українці діляться тим, що надихає боротися далі
3 грудня, 15:58
У листопаді енергетики ДТЕК повернули світло майже мільйону домогосподарств після обстрілів
3 грудня, 12:53

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua