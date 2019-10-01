В Україні понад 33 тисячі дітей мають статус постраждалих унаслідок воєнних дій



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Отримання статусу постраждалих від війни дає перспективу для держави розпочати фінансову роботу з надання гарантій і пільг таким дітям - Вовк

На сьогодні такий статус мають 33 тисячі 175 дітей, з них 87 — унаслідок поранення, контузії, каліцтва і одна дитина - внаслідок фізичного і сексуального насилля - урядовець

В Україні понад 33 тисячі дітей мають статус постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

Про це повідомив заступник директора Департаменту захисту прав дітей та усиновлення Міністерства соціальної політики України Володимир Вовк, пише Укрінформ.

«На сьогодні такий статус мають 33 тисячі 175 дітей, з них 87 — унаслідок поранення, контузії, каліцтва і одна дитина - внаслідок фізичного і сексуального насилля. Всі інші діти — внаслідок психологічного насилля. Не надали такий статут і офіційно відмовили 340 дітям», - поінформував він.

За словами спікера, отримання такого статусу дає перспективу для держави розпочати серйозну, обґрунтовану фінансову роботу з надання гарантій і пільг таким дітям.

«Наразі відповідно до наших досліджень, ми бачимо, що певні можливості у таких дітей є через причину, завдяки якій вони потрапили в такий статус, а причиною може бути внутрішнє переміщення, загибель батьків, або проживання в, так званій, сірій зоні. Тому наразі на часі комплексний закон про підтримку таких дітей», - зауважив Вовк.

Водночас, він підкреслив, що сьогодні такий статус може надавати ОТГ (об'єднана територіальна громада).

«Зокрема, з цих 33 тисяч дітей, які вже отримали статус, понад 7 тисяч отримують, за даними місцевих органів виконавчої влади, соціальні послуги. Сьогодні ми вже маємо з 900 ОТГ в Україні майже 200 служб у справах дітей. Тобто, майже у кожній 5-ій ОТГ вони діють», - повідомив заступник директора Департаменту захисту прав дітей та усиновлення Мінсоцполітики.