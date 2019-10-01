У дитсадку на Волині дітям влаштували «тортури» фарбою
Ілюстративне фото
Зазначається, що міська рада Ковеля знає про проблему, адже саме вона направила робітників фарбувати підлогу
У дитячому садку №5 міста Ковеля (Волинська область) фарбували підлогу, коли його вихованці перебували в приміщенні. Про це йдеться у повідомленні у Facebook-групі «Ковель Онлайн».
Зазначається, що інцидент трапився учора, 30 вересня.
У цьому закладі неодноразово проводилися ремонтні роботи, коли там були дошкільнята.
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«У садку стоїть сморід. Через погодні умови з дітьми не можуть погуляти, тому вони закриті в спальній кімнаті (куди менше доходить запах)», – йдеться у повідомленні.
Сьогодні, 1 жовтня, там знову продовжать ремонт.
Зазначається, що міська рада Ковеля знає про проблему, адже саме вона направила робітників фарбувати підлогу.