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    У дитсадку на Волині дітям влаштували «тортури» фарбою

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    У дитсадку на Волині дітям влаштували «тортури» фарбою
    Ілюстративне фото

    Зазначається, що міська рада Ковеля знає про проблему, адже саме вона направила робітників фарбувати підлогу

    У дитячому садку №5 міста Ковеля (Волинська область) фарбували підлогу, коли його вихованці перебували в приміщенні. Про це йдеться у повідомленні у Facebook-групі «Ковель Онлайн».

    Зазначається, що інцидент трапився учора, 30 вересня.

    У цьому закладі неодноразово проводилися ремонтні роботи, коли там були дошкільнята.

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    «У садку стоїть сморід. Через погодні умови з дітьми не можуть погуляти, тому вони закриті в спальній кімнаті (куди менше доходить запах)», – йдеться у повідомленні.

    Сьогодні, 1 жовтня, там знову продовжать ремонт.

    Зазначається, що міська рада Ковеля знає про проблему, адже саме вона направила робітників фарбувати підлогу.

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