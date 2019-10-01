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    На басейні дитячої поліклініки в Києві з’явився морський мурал (фото)

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    Мурал на стіні басейну на Березняках - На басейні дитячої поліклініки в Києві з’явився морський мурал (фото)
    Мурал на стіні басейну на Березняках
    Фото: Віталій Гідеван, Facebook

    На новий мурал художника надихнули дитячі спогади

    На Березняках у Києві на стіні басейну в дитячій поліклініці з’явився яскравий мурал.

    Київський художник Віталій Гідеван зобразив синє море з яскравими рибками і маленького хлопчика у воді.

    На новий мурал митця надихнули спогади з дитинства.

    «Як зараз пам'ятаю свою першу вдалу спробу пропливти. Це було літо, море, спекотне сонце, мені років 7, тоді я відчув себе Посейдоном-підкорювачем хвиль. Перші емоції і перемоги такі важливі, вони залишаються в нашій пам'яті назавжди», - прокоментував Гідеван фото нового муралу на своїй сторінці у Facebook.

    Нагадаємо, Гідеван вже створив десятки муралів у Києві. Зокрема, у тихому шкільному дворику за адресою Круглоуніверситетська, 7 оселилася казкова сова. 

    А у Дніпровському районі Києва є мурал, на якому зображений чарівний Пегас.

    Нещодавно на одній із стіні багатоповерхівок на Троєщині художник зобразив Єнота зі стаканчиком кави в лапках.

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