1 квітня в Україні починається весняний призов до армії

Із 1 квітня по червень 2021 року на строкову військову службу до лав Збройних сил планується призвати 6500 осіб

З 1 квітня згідно з указом президента України №71/2021 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2021 році» починається весняний призов.

Весняний призов громадян України на строкову військову службу буде проведено протягом квітня-червня.

Із 1 квітня по червень 2021 року на строкову військову службу до лав Збройних сил буде призвано 6500 осіб, що на 2500 людей менше, ніж торік.

У 2020 році на строкову військову службу до ЗСУ було призвано у травні-липні 9 тисяч осіб та у жовтні-грудні – 7,5 тисяч осіб.

«Показники цьогорічного призову до Збройних сил зменшено до 6,5 тисяч осіб у зв’язку зі збільшенням чисельності військовослужбовців військової служби за контрактом та з метою недопущення перевищення граничних показників чисельності Збройних сил», – повідомив начальник управління організації комплектування рядовим та сержантським складом Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ полковник Валерій Дендебера.

В умовах пандемії Covid-19 призов відбуватиметься з дотриманням вимог та обмежень встановлених відповідною постановою уряду.

Відповідно до Дорожньої карти масової вакцинації, призовники не включені до пріоритетних груп для вакцинації від коронавірусної хвороби Covid-19 у першу чергу. Утім під час перебування в ЗСУ вони матимуть нагоду зробити щеплення, оскільки військовослужбовці належать до пріоритетних груп населення, яким рекомендовано провести щеплення на третьому етапі вакцинації.

Також після прибуття до військової частини нових призовників відправлятимуть на карантин на два тижні. У ЗСУ наголосили, що військовослужбовці строкової служби, навіть за власним бажанням, в район проведення Операції Об’єднаних сил не направляються.

Раніше Кабінет міністрів ухвалив розпорядження про чисельність українців, які підлягають призову на строкову військову службу цієї весни. Усього підлягають відправленню у війська 14 246 громадян. Із загальної кількості призовників до Збройних сил планують набрати – 6500 осіб, до Державної спеціальної служби транспорту – 600 осіб, Національної гвардії – 4646 осіб, Держприкордонслужби – 2500 осіб.

Додамо, що напередодні Рада ухвалила закон про призов резервістів без мобілізації.