Генштаб повідомив, куди відправлять служити призовників

У 2021 році заплановано призвати за два призови, весняний та осінній, близько 32 тисяч осіб

Навесні планують призвати 14 тисяч юнаків

Під час весняного призову на строкову військову службу планують призвати понад 14 тисяч юнаків. Про це повідомляє АрміяInform з посиланням на представника Генштабу Збройних сил полковника Володимир Єременка.

За його словами, серед всіх призовників служитимуть у ЗСУ – 6 500, Нацгвардії – 4 646, Держприкордонслужбі – 2 500, Держспецслужбі транспорту – 600 осіб.

Єременко зазначив, що обсяги витрат, передбачених для проведення призову на строкову військову службу на 1 призовника, складають 5 244 грн. Із них 4 540 – для виплати грошової допомоги громадянам України, яких призивають на строкову військову службу.

Він наголосив, що строковики служитимуть у всіх військових частинах, їх не залучатимуть до виконання завдань в районі проведення ООС. Вони будуть виконувати допоміжні функції в пунктах постійної дислокації, будуть нести службу для забезпечення життєдіяльності військової частини.

Крім того, більш ніж 6 000 строковиків планують звільнити з військової служби в першому півріччі 2021 року.

Раніше повідомлялося, що в цьому році призов громадян України на строкову військову службу буде проведено протягом квітня - червня і протягом жовтня – грудня 2021 року.

Також повідомлялося, що в Україні змінили правила призову в армію. Нововведення, як очікується, допоможуть поліпшити організацію роботи призовних комісій та порядок оповіщення призовників про явку.

24 лютого президент Зеленський підписав указ про призов до армії.

Також відомо, що цього року на строкову службу хочуть забрати ще більше юнаків.