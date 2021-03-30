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    Рада ухвалила закон про призов резервістів без мобілізації

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    Закон&nbsp;дасть змогу протягом доби призвати резервістів у разі загострення на сході України - Рада ухвалила закон про призов резервістів без мобілізації
    Закон дасть змогу протягом доби призвати резервістів у разі загострення на сході України

    Фото: mil.gov.ua

    Закон вводить новий вид служби в армії – «військова служба за призовом осіб із числа резервістів в особливий період»

    Верховна Рада схвалила в другому читанні законопроєт №3553 про створення територіальних центрів комплектування та соцпідтримки. Цей закон дозволить у разі потреби за добу мобілізувати резервістів.

    «За» проголосували 256 нардепів.

    Для резервістів вводять новий вид служби. Цей інструмент дозволить дуже оперативно протягом доби в разі загострення ситуації на фронті або порушення кордонів держави залучити вже наявний резерв.

    У цей резерв військ увійде невелика група громадян, які вже відслужили й мають бойовий досвід.

    Крім того, в законі прописане вдосконалення порядку здійснення військового обліку призовників, у тому числі ведення військового обліку резервістів.

    Буде запроваджено електронний програмний продукт – автоматизовану систему «Оберіг», яка дасть можливість об'єднати цей електронний реєстр військовослужбовців з іншими реєстрами в державі.

    Відповідно до закону, резервісти повинні будуть відвідувати центри комплектації регулярно.

    Порушення правил військового обліку пропонують карати штрафом від 510 до 850 гривень, за повторне порушення - 850-1700 гривень.

    Відповідно до закону, порушення мобілізаційної підготовки хочуть штрафувати на 1700-3400 гривень для громадян, на 3400-5100 гривень - для посадових осіб, а при можливому повторному порушенні загрожують штрафи від 3400 до 5100 гривень (для громадян) і від 5100 до 8500 гривень (для посадових осіб);

    За умисне псування або втрату військово-облікових документів будуть штрафувати від 510 до 850 гривень, а при повторних випадках - від 850 до 1700 гривень.

    Нагадаємо, 15 вересня народні депутати підтримали цей законопроєкт у першому читанні.

    Також сьогодні Верховна Рада України ухвалила Заяву Верховної Ради України щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту.

    Нагадаємо, влада країни-агресорки висловлює «занепокоєння» останнім загостренням на Донбасі, в результаті якого українська сторона понесла втрати. При цьому в Кремлі заявляють, що вдаються до провокацій нібито українські військові.

    Як відомо, минулого тижня в результаті обстрілу в районі Шумів Донецької області загинули четверо українських бійців. Після цього Київ ініціював позачергове засідання підгрупи ТКГ з безпеки, але воно не відбулося.

    Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявляв, що Генеральний штаб Збройних сил України не фіксує чинників для початку масштабних бойових дій на Донбасі з боку РФ.

    Але Росія збільшує чисельність своїх військ на кордоні з Україною.

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    Теги: бойовики на Донбасі Верховна Рада ЗСУ армія війна закон військові
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