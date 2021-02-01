1 лютого – яке сьогодні свято та чого не можна робити
Не можна виконувати важку роботу, інакше весь рік доведеться важко працювати
1 лютого православні християни вшановують пам'ять преподобного Макарія. У світі відзначається Міжнародний день десерту і Всесвітній день хіджабу, День Робінзона Крузо, Міжнародний день коктейлю «Піско сауер», Імболк - свято вогнів і факелів.
Міжнародний день десерту
Міжнародний день десерту – неофіційне свято, але це не заважає йому ставати все популярнішим у світі.
Його створення ініціювала американка Енджі Дадлі – блогерка й кондитерка. Вона прославилася як авторка десерту кейк-поп. Вважають, що саме його поява 1 лютого 2008 року і дала старт святу.
Кейк-поп – десерт, що нагадує чупа-чупс (цукерку на паличці). Спочатку його готували з бісквітного тіста і шоколадної глазурі, але пізніше з'явилися варіації цієї страви.
День пам'яті преподобного Макарія Великого
1 лютого православна церква вшановує святого преподобного Макарія Великого (Макарія Єгипетського). Макарій – простий чернець-відлюдник, який став настоятелем монастиря, явивши приклад християнської лагідності, благочестя і смиренності. Його чудотворні мощі знаходяться в місті Амальфі (Італія).
Віряни вважали, що на Макарія вкрай небажано було працювати, а тому в цей день люди ходили один до одного в гості, обговорювали останні новини, пили чай.
Родом він був з Нижнього Єгипту, проживав у IV столітті. За наполяганням батьків одружився рано, але незабаром дружина померла. Коли пішли в інший світ і батьки, Макарій оселився в найближчій пустелі, де став послушником при старці-відлюднику. Пізніше кілька років прожив на самоті в Фаранській пустелі.
Вчився у Антонія Великого, в сорок років отримав сан священика. Володів даром чудотворення, прославився тим, що вмів воскрешати мертвих. Заснував монастир в Нітрійській пустелі, в якому помер у 391 році.
Що потрібно зробити
- Перший день останнього місяця зими сприятливий для нових починань. Особливо вдалими стануть нові справи, спрямовані на благо інших людей.
- Треба запам’ятати сон, який приснився на Макарія. Сновидіння віщують благополуччя. Якщо сон приснився вдень, то він до вечора збудеться.
Що категорично не можна робити
- Не можна виконувати важку роботу, інакше весь рік доведеться важко працювати.
- В одязі не можна вибирати чорний траурний колір – це до біди. Свій наряд варто урізноманітнити яскравими тонами.
- 1 лютого не можна стригти волосся.
- Не можна лихословити – в цей день мова повинна бути максимально чистою.
Народні прикмети
- Якщо на Макарія мете заметіль, значить, саме такою буде погода впродовж усього місяця.
- Кажуть: заметіль на Макарія – весну довго чекати.
- Морозний день – до спекотного літа.
- Тепла погода на Макарія – прикмета, що перша половина літа буде дощовою.
- Багато зірок на небі – зима буде тривалою, і потепління поки що чекати не доводиться.
- Завірюха 1 лютого – Масляна також буде з хуртовинами.
- Безхмарна погода – до ранньої і теплої весни.
- Танення на Макарія – прикмета того, що незабаром настануть весняні дні.
- Якщо перший день лютого видався сонячним – весна прийде рано, а останній місяць зими буде теплим і ясним.
Іменини
1 лютого День ангела імені відзначають: Федір, Макар, Сава, Антон, Арсен, Єфросинія, Григорій, Марко, Феодосія