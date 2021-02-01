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    Суспільство

    1 лютого – яке сьогодні свято та чого не можна робити

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    1 лютого &ndash; пам'ять преподобного Макарія Великого, Єгипетського - 1 лютого – яке сьогодні свято та чого не можна робити
    1 лютого – пам'ять преподобного Макарія Великого, Єгипетського

    Не можна виконувати важку роботу, інакше весь рік доведеться важко працювати

    1 лютого православні християни вшановують пам'ять преподобного Макарія. У світі відзначається Міжнародний день десерту і Всесвітній день хіджабу, День Робінзона Крузо, Міжнародний день коктейлю «Піско сауер», Імболк - свято вогнів і факелів.

    Міжнародний день десерту

    Міжнародний день десерту – неофіційне свято, але це не заважає йому ставати все популярнішим у світі.

    Його створення ініціювала американка Енджі Дадлі – блогерка й кондитерка. Вона прославилася як авторка десерту кейк-поп. Вважають, що саме його поява 1 лютого 2008 року і дала старт святу.

    Кейк-поп – десерт, що нагадує чупа-чупс (цукерку на паличці). Спочатку його готували з бісквітного тіста і шоколадної глазурі, але пізніше з'явилися варіації цієї страви.

    День пам'яті преподобного Макарія Великого

    1 лютого православна церква вшановує святого преподобного Макарія Великого (Макарія Єгипетського). Макарій – простий чернець-відлюдник, який став настоятелем монастиря, явивши приклад християнської лагідності, благочестя і смиренності. Його чудотворні мощі знаходяться в місті Амальфі (Італія).

    Віряни вважали, що на Макарія вкрай небажано було працювати, а тому в цей день люди ходили один до одного в гості, обговорювали останні новини, пили чай.

    Родом він був з Нижнього Єгипту, проживав у IV столітті. За наполяганням батьків одружився рано, але незабаром дружина померла. Коли пішли в інший світ і батьки, Макарій оселився в найближчій пустелі, де став послушником при старці-відлюднику. Пізніше кілька років прожив на самоті в Фаранській пустелі.

    Вчився у Антонія Великого, в сорок років отримав сан священика. Володів даром чудотворення, прославився тим, що вмів воскрешати мертвих. Заснував монастир в Нітрійській пустелі, в якому помер у 391 році.

    Що потрібно зробити

    • Перший день останнього місяця зими сприятливий для нових починань. Особливо вдалими стануть нові справи, спрямовані на благо інших людей.
    • Треба запам’ятати сон, який приснився на Макарія. Сновидіння віщують благополуччя. Якщо сон приснився вдень, то він до вечора збудеться.

    Що категорично не можна робити

    • Не можна виконувати важку роботу, інакше весь рік доведеться важко працювати.
    • В одязі не можна вибирати чорний траурний колір – це до біди. Свій наряд варто урізноманітнити яскравими тонами.
    • 1 лютого не можна стригти волосся.
    • Не можна лихословити – в цей день мова повинна бути максимально чистою.

    Народні прикмети

    • Якщо на Макарія мете заметіль, значить, саме такою буде погода впродовж усього місяця.
    • Кажуть: заметіль на Макарія – весну довго чекати.
    • Морозний день – до спекотного літа.
    • Тепла погода на Макарія – прикмета, що перша половина літа буде дощовою.
    • Багато зірок на небі – зима буде тривалою, і потепління поки що чекати не доводиться.
    • Завірюха 1 лютого – Масляна також буде з хуртовинами.
    • Безхмарна погода – до ранньої і теплої весни.
    • Танення на Макарія – прикмета того, що незабаром настануть весняні дні.
    • Якщо перший день лютого видався сонячним – весна прийде рано, а останній місяць зими буде теплим і ясним.

    Іменини

    1 лютого День ангела імені відзначають: Федір, Макар, Сава, Антон, Арсен, Єфросинія, Григорій, Марко, Феодосія

    Теги: церква свята православна церква дружина
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