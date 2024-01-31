31 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні подружній парі заборонено сваритися, інакше сварка затягнеться надовго

31 січня, Всесвітній день ювеліра, Міжнародний день зебри. Віряни вшановують пам'ять святителя Микити.

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Всесвітній день ювеліра

31 січня світ відзначає День ювеліра. Професія є однією з найдавніших в історії, і вимагає від своїх представників одночасно досконалого художнього смаку і математичного складу розуму. Ювелірне мистецтво сьогодення — це результат поєднання сучасних технологій та досвіду, який налічує тисячі років.

Найдавніші за віком прикраси люди виготовляли з мушлів, кісток, дерева, каміння. Ставали в нагоді й самородки металів — міді, свинцю, олова та золота, адже це були, на відміну від каміння, більш податливі матеріали. Найбільше в давньому світі було прикрас з міді, про що свідчать численні археологічні знахідки. Виготовляли їх шляхом механічної деформації самородків.

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З часом люди навчилися розплавляти самородки – так виникло лиття. Новий метод дозволив робити сплави з різних металів. Так зі сплаву міді та олова люди створили бронзу. Довгий час бронза була основним матеріалом для виготовлення не лише прикрас, а й зброї та різних інструментів, предметів вжитку.

Міжнародний день зебри

31 січня відзначається Міжнародний день зебри. Ініціаторами впровадження цього дня стали природоохоронні організації, метою яких є збереження цих унікальних смугастих тварин.

Вчені намагаються привернути увагу громадських організацій та політиків до проблеми зменшення численності травоїдних, у тому числі й зебр. Вони наголошують на тому, що подібне ставлення швидко призведе до порушення харчового ланцюжка у природі, спричинить зникнення інших тварин та рослин, уповільнить кругообіг корисних мінералів та інших речовин з ґрунту до рослин. У деяких регіонах це може призвести до виникнення голоду та епідемій, тому вирішувати питання захисту потрібно негайно, не чекаючи появи непоправних наслідків.

Яке сьогодні релігійне свято

31 січня в церковному календарі – день пам’яті святителя Микити. Жив він за часів правління князя Ізяслава Ярославовича в Київській Русі. Точних даних про його життя не збереглося. Відомо лише, що він рано вирішив прийняти постриг та довго боровся із спокусами. Існує цікава легенда, що якось перед Микитою з'явився диявол в подобі янгола і сказав припиняти молитися, а лише читати священні книги. Довго жив так святитель, поки ігумен Києво-Печерського монастиря не вигнав з його душі бісів.

Що не можна робити цього дня

Подружній парі заборонено сваритися, інакше сварка затягнеться надовго.

Не залишайте цього дня будинок порожнім.

Ввечері не можна викидати сміття.

Народні прикмети і традиції

Тяги в печі немає – буде сира погода, а сильна тяга до заметілі;

Горобці почали утеплювати гнізда – чекайте на холоднечу;

Ворони голосно кричать – до бурі чи снігової заметілі;

Дрова не хочуть горіти – до тепла.

Пам’ятні події 31 січня

1729 рік – у Стамбулі видають першу надруковану арабським шрифтом книгу – тлумачний словник, який і досі вважається одним з найпопулярніших;

1747 рік – Вільям Бромфейлд відкриває у Лондоні першу клініку з лікування венеричних захворювань – госпіталь Lock;

1865 рік – Конгрес ухвалює Тринадцяту поправку до Конституції США, що забороняла рабство;

1893 рік – у Патентному бюро США зареєстрували торгову марку Coca-Cola;

1917 рік – німецький кайзер Вільгельм II підписує наказ про необмежену підводну війну проти торгових шляхів союзників;

1941 рік – створюють Київську кіностудію науково-популярних фільмів;

1946 рік – набирає чинності перша конституція Югославії, що об'єднала шість федеративних республік за радянським зразком;

1950 рік – президент США Гаррі Трумен публічно оголошує про підтримку проєкту розробки водневої бомби, зброї, яка теоретично в сотні разів потужніша, за атомні бомби, скинуті американцями на Хіросіму та Нагасакі під час 2-ї Світової війни;

1958 рік – здійснюють запуск першого американського штучного супутника Землі «Експлорер-1», котрий встановив наявність навколоземного радіаційного поясу;

1961 рік – США проводять запуск космічної ракети з шимпанзе на борту;

1999 рік – науковці з університету Алабама (США) отримують, на їх думку, неспростовні докази того, що вірус СНІДу бере свій початок у Африці, походить від шимпанзе і вперше перейшов до людей близько 50-ти років до тієї дати;

2000 рік – поблизу острова Анакапа стається авіаційна катастрофа лайнера McDonnell Douglas MD-83 авіакомпанії Alaska Airlines, в якій загинуло 88 осіб;

2009 рік – у Кенії принаймні 113 людей гине й понад 200 осіб отримує поранення внаслідок займання розлитої нафти в районі міста Моло;

2020 рік – Велика Британія виходить з Європейського Союзу та Євратому.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Віктор, Микита, Богдан, Іван, Ілля, Клавдій, Вікторія.