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    Вихідні дні та свята в лютому 2021: що будемо відзначати та скільки відпочивати

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    <p>20 лютого &ndash; Всесвітній день соціальної справедливості</p> - Вихідні дні та свята в лютому 2021: що будемо відзначати та скільки відпочивати

    20 лютого – Всесвітній день соціальної справедливості

    В середині лютого всі закохані відзначатимуть День Святого Валентина

    Лютий 2021 року буде традиційно коротким, через те, що в ньому всього 28 днів. За календарем буде рівно 20 робочих днів і 8 вихідних – суботи та неділі. Офіційних державних вихідних в цьому місяці немає.

    Які в лютому 2021 року будуть свята та пам’ятні дати, читайте далі. Варто відзначити, що в середині лютого всі закохані планети відзначатимуть традиційно День Святого Валентина.

    • 2 лютого – День безпечного Інтернету
    • 4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку
    • 6 лютого – Міжнародний день бармена
    • 9 лютого – Міжнародний день стоматолога
    • 11 лютого – Всесвітній день хворого
    • 14 лютого – День Святого Валентина
    • 14 лютого – День комп’ютерника
    • 15 лютого – Міжнародний день онкохворої дитини
    • 15 лютого – День вшанування учасників бойових дій на території інших держав
    • 17 лютого – День спонтанного прояву доброти
    • 20 лютого – Всесвітній день соціальної справедливості
    • 21 лютого – Міжнародний день рідної мови
    • 22 лютого – Міжнародний день підтримки жертв злочинів

    Нагадаємо, синоптик назвала дату, коли в Україну знову прийде різке похолодання.

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    Теги: вихідні свята традиції
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