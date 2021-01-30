Вихідні дні та свята в лютому 2021: що будемо відзначати та скільки відпочивати

В середині лютого всі закохані відзначатимуть День Святого Валентина

Лютий 2021 року буде традиційно коротким, через те, що в ньому всього 28 днів. За календарем буде рівно 20 робочих днів і 8 вихідних – суботи та неділі. Офіційних державних вихідних в цьому місяці немає.

Які в лютому 2021 року будуть свята та пам’ятні дати, читайте далі. Варто відзначити, що в середині лютого всі закохані планети відзначатимуть традиційно День Святого Валентина.

2 лютого – День безпечного Інтернету

4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку

6 лютого – Міжнародний день бармена

9 лютого – Міжнародний день стоматолога

11 лютого – Всесвітній день хворого

14 лютого – День Святого Валентина

14 лютого – День комп’ютерника

15 лютого – Міжнародний день онкохворої дитини

15 лютого – День вшанування учасників бойових дій на території інших держав

17 лютого – День спонтанного прояву доброти

20 лютого – Всесвітній день соціальної справедливості

21 лютого – Міжнародний день рідної мови

22 лютого – Міжнародний день підтримки жертв злочинів

Нагадаємо, синоптик назвала дату, коли в Україну знову прийде різке похолодання.

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