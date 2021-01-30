Вихідні дні та свята в лютому 2021: що будемо відзначати та скільки відпочивати
20 лютого – Всесвітній день соціальної справедливості
В середині лютого всі закохані відзначатимуть День Святого Валентина
Лютий 2021 року буде традиційно коротким, через те, що в ньому всього 28 днів. За календарем буде рівно 20 робочих днів і 8 вихідних – суботи та неділі. Офіційних державних вихідних в цьому місяці немає.
Які в лютому 2021 року будуть свята та пам’ятні дати, читайте далі. Варто відзначити, що в середині лютого всі закохані планети відзначатимуть традиційно День Святого Валентина.
- 2 лютого – День безпечного Інтернету
- 4 лютого – Всесвітній день боротьби проти раку
- 6 лютого – Міжнародний день бармена
- 9 лютого – Міжнародний день стоматолога
- 11 лютого – Всесвітній день хворого
- 14 лютого – День Святого Валентина
- 14 лютого – День комп’ютерника
- 15 лютого – Міжнародний день онкохворої дитини
- 15 лютого – День вшанування учасників бойових дій на території інших держав
- 17 лютого – День спонтанного прояву доброти
- 20 лютого – Всесвітній день соціальної справедливості
- 21 лютого – Міжнародний день рідної мови
- 22 лютого – Міжнародний день підтримки жертв злочинів
Нагадаємо, синоптик назвала дату, коли в Україну знову прийде різке похолодання.