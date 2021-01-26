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    Король Таїланду оголосив другою королевою свою коханку

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    У Таїланді оголошення коханки другою королевою -&nbsp;це безпрецедентний випадок в історії монархії - Король Таїланду оголосив другою королевою свою коханку
    У Таїланді оголошення коханки другою королевою - це безпрецедентний випадок в історії монархії
    Фото з відкритих джерел

    Король і коханка були одягнути в однакові блакитні костюми, і вони випустили птахів і риб з пірсу Васукрі в Бангкоку

    Король Таїланду Маха Вачіралонгкорн Рама X оголосив другий королевою свою фаворитку Сінінат Вонгваджірапакді. Про це повідомляє видання Bild.

    Зазначається, що 68-річний Маха влаштував церемонію для Сінінат на її 36-річчя.

    «Король і коханка були одягнути в однакові блакитні костюми, і вони випустили птахів і риб з пірсу Васукрі в Бангкоку», ‒ йдеться у повідомленні.

    Згідно з даними видання, це безпрецедентний випадок в історії таїландської монархії.

    До відома, Сінінат Вонгваджірапакді призначили благородним королівським консортом в липні 2019 року. Вже через три місяці вона виявилася в опалі: її позбавили титулу і кинули в жіночу в'язницю Лат Яо. У вересні 2020 року Сінінат звільнили, проте королева Сутхіда і придворні продовжують плести проти неї інтриги. Вважається, що саме з їхньої подачі в інтернет потрапили сотні її інтимних фотографій.

    Сінінат дуже популярна в народі, її звуть «принцесою-ангелом». Після повернення з в'язниці вона відвідувала різні провінції Таїланду з візитами, покликаними підвищити популярність короля Махи Вачіралонгкорна Рами X. Це відбувалося на тлі багатомісячних студентських протестів, на яких вимагають реформувати монархію. У кожному регіоні суперниця королеви виступала в місцевому традиційному одязі.

    Сутхіда ‒ четверта дружина 68-річного короля, колишня стюардеса і глава його особистої охорони. Шлюб був укладений в травні 2019 року. Раніше Маха був одружений на своїй двоюрідній сестрі Мом Луанг Соамсавалі Кітіякара, актрисі Ювадхіде Полпрасет і простолюдинці Срірасмі Акхарапхонгпрічу.

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    Теги: Таїланд інтернет шлюб дружина
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