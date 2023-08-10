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10 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
10 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
10 серпня – Всесвітній день лева
фото: Pixabay

Сьогодні не рекомендується будь-що купувати

У четвер 10 серпня у світі відзначають Міжнародний день біодизеля, Всесвітній день лева, а віряни вшановують пам'ять семи апостолів.

Всесвітній день лева

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фото: Pixabay

Всесвітній день лева відзначають щорічно сьогодні у всьому світі. Незважаючи на те, що ці тварини – символ сили та величі вони потребують нашого захисту. Єдиним, хто у природі посягає на простір лева, є людина. Через наступ цивілізації, мисливські території диких звірів скорочуються, а відтак зменшується кількість представників цього виду.

За наших часів у дикій природі леви збереглися в національних парках Африки і Північно-Західної Індії. І залишилось всього менше 20 тисяч особин.

Міжнародний день біодизеля

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фото з відкритих джерел

10 серпня – Міжнародний день біодизеля. 10 серпня 1893 року було вперше запущено двигун на паливі, основою якого було арахісове масло. Тепер цей день відзначається як неофіційне екологічне свято – Міжнародний день біодизеля.

Свято засновано екоактивістами задля популяризації екологічної альтернативи мінеральному паливу. Біодизель виробляють із рапсу, сої, кокосової та пальмової олії. Також перспективним матеріалом вважають водорості. Екологічність такого палива у тому, що воно має знижені викиди кіптяви та вуглекислого газу. Також воно не шкодить тваринам та рослинам, не псує ґрунти та швидко розпадається у воді, що мінімізує забруднення довколишнього середовища.

Біодизель має переваги навіть для тих, кого мало турбують екологічні питання, – через дуже малий вміст сірки біопаливо має високі змащувальні характеристики та продовжує життя двигуна.

Наразі виготовлення біопалива нормативно затверджено у 48 країнах світу, включаючи США, Японію, Канаду, Індію тощо.

Яке релігійне свято

10 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3
фото: Learm Religions

10 серпня в православній церкві шанується пам'ять семи апостолів. Їх обрали з 70 учнів Ісуса Христа. 12 головних апостолів скликали всіх своїх учнів і попросили їх вибрати сім осіб, які могли б піклуватися про створення затишку, займатися побутовими питаннями братства, роздавати милостиню жебракам.

В результаті голосування були обрані Никанор, Стефан, Філіп, Тимон, Прохор, Пармен і Микола. На честь Пармена та Прохора встановлено свято в цей день.

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Народні прикмети 

  • Багато роси – день буде сонячним.
  • Вранці туман по воді стелиться – на гарну погоду.
  • Дощ без вітру – до негоди.
  • Хмари пливуть високо – до сухої і ясної погоди.
  • Якщо ви не знаєте, яке рішення прийняти, з'їжте грушу на заході Сонця, і потрібне рішення прийде до вас уві сні.

Що не рекомендується робити 

  • Грати весілля – буде складно протриматися разом до старості.
  • Мінятися чим-небудь. Інакше така річ зіпсується, або пропаде. З цієї ж причини не варто брати і давати гроші в борг.
  • На Прохора і Пармена люди уникали будь-яких покупок. Вважалося, що все, що буде куплено 10 серпня, довго не прослужить.
  • Не можна вирушати в ліс по гриби у поганому настрої, інакше повернетеся додому з порожнім кошиком.

Іменини 

Іменини сьогодні святкують Анастасія, Антоніна, Василь, Олена, Юхим, Іван, Ірина, Мойсей, Микола, Павло, Прохор, Юліан.

Теги: свята православна церква традиції

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