Церковний календар на серпень. Які релігійні свята відзначатимуть українці

У серпні віряни святкують Медовий, Яблучний та Горіховий Спас

Останній місяць літа принесе кілька важливих релігійних свят

Згідно з церковним календарем на серпень 2023 року, українці будуть святкувати в кінці літа такі важливі дати як день пам'яті пророка Іллі, Успіння праведної Анни та Успіння Пресвятої Богородиці. Всі вони ще будуть святкуватися за старим календарем, а ось від 1 вересня в Україні вже діятиме новий календар із новими датами важливих релігійних свят.

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Перелік свят у церковному календарі на липень 2023 року:

Дата Православне свято 1 серпня Будь ласка, читайте текст після реклами День преподобної Макрини, сестри святого Василія Великого 2 серпня День святого пророка Іллі 3 серпня День преподобного Симеона й Іоана, святого пророка Єзекиїла 4 серпня День рівноапостольної Марії Магдалини 5 серпня Будь ласка, читайте текст після реклами День мучеників Трофима, Теофіла і тих, що з ними 6 серпня День святих великомучеників Христини, Бориса і Гліба 7 серпня Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці, святих Олімпіади і Євпраксії 8 серпня День мученика Єрмолая і тих, що з ним Будь ласка, читайте текст після реклами 9 серпня День великомученика і цілителя Пантелеймона 10 серпня День апостолів Прохора, Никанора, Тимона й Пармена 11 серпня День святого мученика Калиніка 12 серпня День святих апостолів Сили, Силуана, і тих, що з ними 13 серпня Передсвяття походу з чесним і животворящим Хрестом Господнім, преподобного Євдокима праведного Будь ласка, читайте текст після реклами 14 серпня Перенесення Чесного Хреста, мучеників Макавеїв і тих, що з ними (Маковія), початок Успенського посту, Медовий спас 15 серпня Перенесення мощей первомученика Стефана 16 серпня День святих преподобних Ісаака, Далмата й Фавста 17 серпня День сімох мучеників Ефеських, преподобної мучениці Євдокії 18 серпня Передсвяття Переображення Господнього, святого мученика Євсигнія 19 серпня Преображення Господнє, Яблучний спас 20 серпня День святого преподобного мученика Дометія Будь ласка, читайте текст після реклами 21 серпня День святого Еміліяна, мучеників Єлевтерія і Леоніда 22 серпня День апостола Матвія 23 серпня День святого мученика і архидиякона Лаврентія 24 серпня День святого мученика Євпла 25 серпня День святих мучеників Фотія й Аникити 26 серпня День віддання свята Преображення, преподобного Максима Сповідника Будь ласка, читайте текст після реклами 27 серпня День передсвяття Успіння Пресвятої Богородиці, пророка Міхея, перенесення мощей преподобного Теодосія, ігумена Печерського 28 серпня Успіння Пресвятої Богородиці та Приснодіви Марії 29 серпня Перенесення нерукотворного образу Господа Бога нашого Ісуса Христа, Горіховий Спас, День святого мученика Діомида 30 серпня День мученика Мирона 31 серпня День мучеників Флора й Лавра

Не варто забувати, що саме в серпні віряни святкують три Спаси: Медовий, Яблучний та Горіховий. Цими днями в храмах проводять святкові богослужіння, освячують дари поля і саду.

Нагадаємо, Помісний Собор Православної Церкви України ухвалив остаточне рішення про перехід на новоюліанський календар. Відповідне рішення підтримали 156 делегатів зі 161 присутнього.

До слова, перехід на новоюліанський календар не вплине на дату святкування Великодня.