Спека, місцями короткочасні дощі: прогноз погоди на 4 серпня

На Київщині буде малохмарна погода без опадів

У п'ятницю, 4 серпня, Україну очікує посилення спеки. Температура місцями може піднятися до +34°. Однак на заході країни буде прохолодніше через дощову погоду. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Вдень в більшості західних областей і на Житомирщині очікується короткочасний дощ та грози на деяких ділянках. У решті території України буде малохмарна погода без опадів.

Вночі температура повітря в Україні підніметься та становитиме +5-20°. Вдень стовпчики термометрів більшості регіонів піднімуться від 29 до 34° тепла. На крайньому заході країни буде трошки прохолодніше - від 23 до 28° тепла. У Карпатах прогнозують +12-17° вночі і 21-26° тепла.

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На Київщині буде малохмарна погода без опадів. Переважатиме південний вітер зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря в Київській області вночі становитиме +15-20°, а вдень підніметься до +30-33°. У Києві, вночі стовпчики термометрів покажуть +18-20° тепла, а вдень температура сягатиме +31-33°.

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