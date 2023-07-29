29 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не можна відмовляти нужденним

У суботу 29 липня відзначаються День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, а також Міжнародний день тигра. Православні християни вшановують пам'ять Блаженної сповідниці Матрони та Фіногеєв день (День Афіногена).

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День Сил спеціальних операцій ЗСУ

29 липня воїни наймолодшої та найсучаснішої складової Збройних Сил України, Сил спеціальних операцій (ССО), святкують своє професійне свято.

Сили спеціальних операцій – це окремий рід сил ЗСУ, що був заснований у 2016 році. До складу ССО входять частини спеціального призначення і підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій.

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Сили спеціальних операцій – це окремий рід сил ЗСУ, що був заснований у 2016 році / Фото: Прес-служба командування ССО ЗСУ.

День Сил спецоперації ЗСУ було встановлено указом президента України від 26 липня 2016 року, з метою «подальшого розвитку національних військових традицій, ураховуючи важливу роль Сил спеціальних операцій Збройних Сил України у забезпеченні обороноздатності держави».

Гаслом Сил спеціальних операцій ЗСУ, було обрано бойове гасло Святослава Хороброго — «Іду на ви!». Нову символіку й однострої було остаточно затверджено наказом МО №606 від 20 листопада 2017 року.

Міжнародний день тигра

фото: Pixabay

Сьогодні також відзначають Міжнародний день тигра. Це свято, встановлене на Міжнародному форумі з проблем, пов'язаних зі збереженням тигрів на Землі ( «Тигровий саміт»), в листопаді 2010 року в Санкт-Петербурзі.

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Однією з головних цілей проведення Міжнародного дня тигра в різних країнах є інформування громадськості про проблему зникнення тигрів і способах їх захисту.

Тигр знаходиться під міжнародною охороною, внесений до Червоної книги, від 1947 року діє повна заборона полювання на тигрів.

Свято в різних місцях відзначається по-різному: наприклад, в деяких зоопарках по всьому світу хижаки в такий день отримують особливо смачний пайок і подарунки.

Яке церковне свято

29 липня віряни вшановують пам'ять Блаженної сповідниці Матрони та Фіногеєв день (День Афіногена).

Афіноген і дев’ять його учнів постраждали за віру в Христа під час гонінь, організованих на території міста Севастія. Одного разу місцевий правитель по імені Філомарх влаштував свято, присвячене язичницьким богам, наказавши городянам принести жертви для ідолів. Однак багато севастийців відмовилися це робити, бо були християнами.

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Правитель наказав побити відступників. З’ясувалося, що християнство в Севастії було поширене завдяки Афіногену, якого вирішили заарештувати. Воїни вирушили в храм, але знайшли там лише 10 учнів Афіногена, схопили їх і піддали мукам. Сам Афіноген з’явився до правителя і попросив звільнити невинних людей. Але його ув’язнили разом з його учнями. Після суду їх спочатку катували, а потім стратили.

Традиції дня

Зазвичай з цього дня спека поступово зменшується. Дні ще теплі, а ночі стають прохолодніше. У народі вірили, що 29 липня по лісу ходить зоря і підбирає пташине пір’я, тому в ліс не ходили в ліс, боячись його потривожити.

У деяких місцях Афіногенів день вважався початком жнив. Перший стислий сніп селяни називали іменинником. Його прикрашали стрічками, з піснями несли додому і ставили на покуті під ікони. Соломою з іменинного снопа годували хвору худобу, а восени з нього починали молотьбу. Зерна з першого снопа вважалися цілющими не тільки для тварин і птахів, а й для людей.

Що не можна робити

Забороняється сваритися.

Не можна лаятися.

Не варто ходити до лісу.

Не можна відмовляти нужденним.

Не рекомендується лінуватися.

Пам’ятні дати 29 липня

238 рік – преторіанською гвардією штурмом опанований палац імператорів Риму Пупієна і Бальбіна;

615 рік – Пакаль Великий у віці 12 років у місті Паленке успадкував трон правителя Баакульського царства мая;

626 рік – розпочалася десятиденна облога столиці Візантійської імперії Константинополя аварами і союзними їм племенами слов'ян, булгар і гепідів під час ірансько-візантійської війни;

1014 рік – битва біля Біласиці під час візантійсько-болгарських війн – візантійський імператор Василій II Болгаробійця завдав нищівної поразки болгарському війську;

1018 рік – граф Західної Фрісландії Дірк III завдав поразки армії імператора Священної Римської Імперії Генріха II у битві біля Влардінгена;

1030 рік – битва біля Стікластадира, в якій норвезький король Олаф II бився та загинув, намагаючись відвоювати норвезький трон з-під правління данського короля Канута Великого;

1148 рік – завершилася невдала чотириденна облога Дамаску хрестоносцями, що призвела до краху Другого хрестового походу;

1108 рік – Людовик VI став королем Франції;

1423 рік – Великим князем Литовським, королем Польським Владиславом II Ягайло в містечку Пшедбуж на річці Пилиця надані права міста Лодзі, в тому числі право проводити ярмарки по середах і дві великі ярмарки на рік;

1474 рік – під час бургундських війн армія Карла Сміливого атакувала архієпископство Кельнське, обложивши місто Нейсс;

1565 рік – королева Шотландії Марія Стюарт одружилася зі своїм кузеном Генріхом Стюартом, лордом Дарнлі;

1693 рік – в битві поблизу Нервіндена часів дев'ятирічної війни між Королівством Франція та Аугсбурзькою лігою, французька армія маршала Франсуа-Анрі Монморансі здобула піррову перемогу над коаліційними військами Вільгельма III Оранського;

1776 рік – останній український кошовий отаман Петро Калнишевський відправлений на Соловецькі острови, де провів в ув'язненні 25 років;

1793 рік – перший віцегубернатор Верхньої Канади Джон Грейвз Сімко заснував форт та морський порт Йорк (нині Торонто);

1836 рік – урочисте відкриття в Парижі Тріумфальної арки;

1851 рік – італійський астроном Аннібале де Гаспаріс відкрив астероїд 15 Евномія;

1858 рік – під тиском Сполучених Штатів Японія відкрила для чужоземців Токіо та Осаку;

1865 рік – велика пожежа в Бучачі;

1874 рік – британець Волтер Вінгфілд отримав патент на розбірний тенісний корт;

1899 рік – завершилася I Гаазька конференція миру, з метою розробки багатосторонніх угод у галузі законів і звичаїв війни;

1900 рік – італійським анархістом Гаетано Бреші в Монці чотирма пострілами з револьвера вбито італійського короля Умберто I;

1907 рік – створено Всесвітню організацію скаутського руху;

1913 рік – утворено незалежну Албанію;

1914 рік – введена до ладу перша трансамериканська телефонна лінія Нью-Йорк–Сан Франциско;

1940 рік – під час Другої світової війни почалися повітряні бомбардування Великої Британії силами німецького Люфтваффе;

1948 рік – у Лондоні розпочалися XIV Літні Олімпійські ігри;

1957 рік – засновано Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ);

1958 рік – у США президентом країни Ейзенхауером підписано акт про утворення Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA);

1987 рік – президент Франції Франсуа Міттеран та прем'єр-міністр Великої Британії Маргарет Тетчер підписали угоду про початок будівництва Євротунелю під Ла-Маншем, що мав з'єднати дві країни;

1993 рік – після семи років ув'язнення рішенням Верховного суду Ізраїлю винесено виправдувальний вирок колишньому охоронцю нацистських концентраційних таборів Флоссенбюрг, Майданек та Собібор уродженцю Дубових Махаринців українцю Івану Дем'янюку;

1994 рік – парламент України призупинив приватизацію в республіці;

2002 рік – у Львові сталася Скнилівська трагедія, з найбільшою кількістю жертв за історію авіашоу – 77 загиблих;

1998 рік – у Лос-Анджелесі американець С. Рід здійснив найдовший в історії стрибок з даху 14-поверхового будинку на дах іншого будинку – на мотоциклі він пролетів 19,8 метра;

2005 рік – астрономи оголосили про відкриття карликової планети Ерида;

2010 рік – в Демократичній Республіці Конго на річці Касаї в провінції Бандунду перекинувся паром;

2022 рік – на Землі зафіксовано найкоротший день в історії планети – повний оберт навколо своєї осі зайняв у планети на 1,59 мілісекунди менше, ніж зазвичай, причиною явища може бути коливання Чандлера – зміна обертання Землі навколо своєї осі.

Іменини

День ангела відзначають: Алевтина, Валентина, Іван, Павло, Петро, Федір, Юлія та Яків.