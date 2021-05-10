10 травня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

У цей день не можна підбирати тварин. Особливо котів та пташок

У понеділок, 10 травня, відзначають Всесвітній день боротьби з системним червоним вовчаком (СЧВ) та Всесвітній день меланоми.

Всесвітній день боротьби з системним червоним вовчаком

Фото з відкритих джерел

Це аутоімунне захворювання, при якому імунна система не може відрізнити власні тканини і клітини від чужорідних. Захворювання дуже важко діагностувати, але симптоми в нього виглядають, як самостійна хвороба. Вона може протікати гостро і приховано - можуть боліти суглоби, випадати волосся, є ризик втратити вагу, а фоні відчувається постійна слабкість. СЧВ може бути спровокований різноманітними факторами: порушенням гормонального балансу в підлітковому віці, стресовою ситуацією, факторами навколишнього середовища, а саме тривалим перебуванням на сонці, вірусними інфекціями, травмування шкіряного покрову, прийомом деяких ліків.

Жінки хворіють у 6–10 разів частіше, ніж чоловіки. Приблизно 2/3 захворювань у віці 16–55 років. На початку симптоматика може бути майже непомітною. Часто домінують загальні симптоми або симптоми в межах однієї системи чи органу. Перебіг із періодами загострень і ремісій — у 10–40 % хворих спостерігаються тривалі ремісії, зазвичай більше як рік, або періоди без загострень, проте у приблизно 70 % хворих попри досягнення початкової ремісії або низької активності хвороби розвивається загострення. В осіб старшого віку перебіг дещо м’якший.

Всесвітній день меланоми

Фото з відкритих джерел

10 травня проводиться Всесвітній день меланоми. Дата на 2021 рік. Відзначається в другий понеділок травня. Мета - підкреслити зростаючу поширеність злоякісної меланоми. Ці травневі заходи у першій декаді місяця мають традиційний щорічний характер.

Яке релігійне свято

Апостол Симен (Симеон), єпископ Єрусалимський

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять апостола і священномученика Симеона. Він служив апостолом від сімдесяти, священномучеником.

Симеон увірував в Ісуса Христа вже в зрілому віці, що не завадило йому проповідувати вчення Спасителя і стати одним з 70-ти апостолів.

Коли був убитий перший Єрусалимський єпископ Яків, християни обрали на його місце Симеона. У віці 120 років Симеон прийняв мученицьку смерть — його розіп’яли на хресті.

У народному календарі ця дата отримала такі назви: Семен, Семен-день, Семен ранопашець.

Що не можна робити:

Якщо ви хворієте, то не сидіть вдома, а вийдіть хоч на кілька хвилин погрітися на сонечко.

А ще не варто сваритися з людиною, яка хворіє.

У цей день не можна підбирати тварин. Особливо котів та пташок. Пращури вірили, що в цей день нечиста сила набуває саме таку подобу, щоб підібратися до людей.

Народні прикмети:

Хмари швидко по небу біжать – треба чекати тривалої негоди; Сильний дощ 10 травня – до врожаю жита;

Кричить сова – похолодає;

Вранці трава суха – ввечері треба чекати дощу;

Увечері з’явився туман – скоро настане потепління;

Опівдні на небі з’явилися купчасті хмари, які зникають до вечора – найближчим часом можливі заморозки.

Іменини

День ангела відзначають: Георгій, Семен, Єгор, Іван, Микола, Павло, Петро, Сергій, Анастасія, Марія.