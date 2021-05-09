9 травня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Сьогодні – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

Сьогодні не можна позичати друзям гроші чи речі

9 травня, у світі відзначають День Перемоги та День матері, а віряни вшановують пам'ять святого Василія Амасійського. 9 травня цього року припадає на неділю, відповідно, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого, тобто – 10 травня.

День Матері

Фото з відкритих джерел

У багатьох країнах світу відзначають День матері 13 травня. В Україні - цей день відзначається в другу неділю травня відповідно до Указу Президента України від 10 травня 1999 року № 489/99.

Історія свята така: у 1908 році молода американка Анна Джервіс з Філадельфії виступила з ініціативою вшановування матерів у пам’ять про свою матір, яка передчасно померла. Анна писала листи до державних установ, законодавчих органів, видатних осіб із пропозицією один день у році присвятити вшануванню матерів.

Її старання увінчалися успіхом - в 1910 році штат Вірджинія перший визнав День Матері як офіційне свято. Хоча по суті це - свято вічності: з покоління в покоління для кожного мама - найголовніша людина для своїх дітей.

День Перемоги

Фото з відкритих джерел

День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні або День перемоги — державне свято в Україні, яке офіційно відзначають 9 травня, починаючи з 2016-го року, вихідний день. Прийшло на зміну радянському святу День Перемоги, яке святкували в СРСР, а потім в Україні до 2015 року включно.

День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні встановлено як державне свято відповідно до ухваленого 9 квітня 2015 року Верховною Радою України закону «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 — 1945 років» в рамках пакету законів про декомунізацію.

Релігійні свята

За релігійним календарем сьогодні 9 травня віряни вшановують пам'ять святого Василія Амасійського.

Народні прикмети та традиції

Якщо спів птахів нагадує квакання жаб, то скоро буде дощ.

Сильний ранковий вітер, який до вечора слабшає, обіцяє ясну і теплу погоду на найближчі дні.

У хмар верхні частини не видно – до проливних дощів з грозами.

Якщо вранці мороз, то через 7 днів, теж буде мороз. Якщо ця прикмета дня збувалася, то осінь буде теплою і сухою.

Якщо березовий лист повністю розвернувся, то прийшов час висаджувати картоплю.

Ранок ясний і сонячний – настала пора займатися посівними роботами.

Зозуля часто і голосно кує – на гарну погоду.

Якщо небо чисте, а день сонячний, то урожай овочів буде щедрим.

Сніг випав 9 травня – до хорошого збору гречки та достатку трави. Ще сніг у цей день обіцяє легкий рік для домашньої худоби.

Ранкова роса – до багатого врожаю проса.

Ясний день і велика кількість роси – до великого збору огірків.

Що не можна робити

Сьогодні не варто погоджуватися на спонтанні покупки.

Також не можна позичати друзям гроші чи речі.

У цей день заборонено сердитися та гнівитися на рідних.

Іменини

У неділю, 9 травня, іменини відзначають власники таких імен: Василь, Іван, Микола, Петро, Степан.