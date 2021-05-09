Близький родич королеви Британії став бізнес-посередником Путіна

Принц Майкл Кентський звинувачений у ділових контактах із Кремлем

Двоюрідний брат королеви Великобританії принц Майкл Кентський виконував функції посередника між російським президентом Володимиром Путіним та бізнесменами з третіх країн, що хотіли мати контакти з кремлівським керівництвом. Про це стало відомо з розслідування The Times, журналісти якого під виглядом бізнесменів з Південної Кореї зв'язалися з принцом і просили допомогти вийти на Москву для просування свого бізнесу з інвестицій в золото. Вони брали участь у відеодзвінку з принцом і його бізнес-партнером маркізом Редінга.

Видання пише, що під час дзвінка принц взяв на себе ініціативу. Він сказав, що буде «дуже радий» працювати з компанією House of Haedong, яка шукає контакти в Кремлі для розвитку свого бізнесу в Росії.

Принц запевнив їх, що його давній зв'язок з країною «може принести певну користь», і звернув їх увагу на той факт, що російський президент нагородив його орденом Дружби, однією з найпрестижніших нагород Кремля. Він підбадьорливо додав: «Я ніколи раніше не мав тісного зв'язку з золотом, і ця ідея мене дуже радує».

Коли принц вийшов з Zoom, маркіз залишився на зв'язку з представниками південнокорейської компанії і почав описувати тип послуг, які, за його словами, він і принц можуть запропонувати в Росії.

За словами маркіза, принц де-факто виконував роль «неофіційного посла Її Величності в Росії» і мав можливість зустрічатися з Путіним. «Конфіденційний» доступ принца в Кремль, за словами маркіза, зберігся, незважаючи на численні безчинства, здійснені режимом Путіна.

Він стверджував, що принц зможе зробити подання російському лідерові від імені компанії House of Haedong. За його словами, вартість цієї послуги становитиме близько 50 000 фунтів стерлінгів за чотирьох-п'ятиденну поїздку принца в Росію.

Однак він додав застереження. «Ми говоримо тут відносно обережно, тому що ми не хотіли б, щоб світ дізнався, що він зустрічається з Путіним виключно з ділових причин, якщо ви розумієте».

Принц навіть погодився записати промову в Кенсингтонському палаці, щоб справити враження на інвесторів фірми. «Я впевнений, що ми можемо задіяти будівлю. Так, ми можемо це зробити», – сказав він, одночасно підтвердивши, що пропонована плата за виступ в розмірі $200 000 відповідає сумам, які він зазвичай стягував. «Так, дійсно», – з ентузіазмом відповів він.

За даними ЗМІ, королева дуже любить свого двоюрідного брата принца Майкла Кентського. 78-річний принц, онук короля Георга V, був пажем на її весіллі з принцом Філіпом і офіційно представляв її на кількох заходах. Він часто з'являється поруч з нею на балконі Букінгемського палацу під час святкових церемоній.

Принц не отримує доходів від британських платників податків. Але його поліцейська охорона у Британії і за кордоном оплачується з державного бюджету, і йому час від часу надають житло в посольстві Британії під час його поїздок до Росії.

Він фінансує свій спосіб життя, виступаючи в якості консультанта для бізнес-клієнтів, і його особиста компанія Cantium Services за останні п'ять років заробила понад 2,2 мільйона фунтів стерлінгів, в основному за рахунок комісійних, не сплачуючи ні цента корпоративного податку, тому що вона працює в збиток.

Коли на цьому тижні The Sunday Times звернулася до маркіза Редінгу, він заявив, що «переообіцяв». Принц виступив із заявою, в якій йшлося, що він не контактував з Путіним з 2003 року.

Британській королеві Єлизаветі II, найстаршому монарху у світі, 21 квітня виповнилось 95 років, але публічних урочистостей нз цієї нагоди не було, через смерть свого чоловіка – принца Філіпа.

На ювілеї не було також онука королеви принца Гаррі, який 20 квітня вирушив додому в Каліфорнію до своєї вагітної дружини Меган Маркл і дворічного сина Арчі.

Днями у Віндзорі двоє людей намагалися проникнути на територію резиденції королеви Єлизавети, їх затримала поліція.