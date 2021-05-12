12 травня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

У цей день не варто заздрити людям

Сьогодні, 12 травня, православні християни вшановують пам'ять дев'яти святих мучеників Кизичеських: Феогніда, Руфа, Антіпатра, Феостіха, Артеми, Магна, Феодота, Фавмасія і Філімона.

У світі відзначається Міжнародний день медичної сестри і День екологічної освіти.

Міжнародний день медичної сестри

Щорічно 12 травня відзначається Міжнародний день медичної сестри. Іншими словами, сьогодні є привід ще раз подякувати і привітати представниць однієї з найгуманніших професій.

Медичні сестри – це фахівці, які отримали початкову медичну освіту і виконують розпорядження лікаря або фельдшера по догляду за хворими, це обов'язкові помічники лікарів, адже саме вони протягом всього терміну лікування безпосередньо працюють з пацієнтом. В даний час медичні сестри складають найчисленнішу категорію працівників охорони здоров'я, так як в лікарській практиці велика частка медичних послуг виявляється виключно сестринським персоналом.

Не варто забувати, що і в боротьбі з коронавірусом медичні сестри беруть пряму участь, вкладаючи в роботу весь свій досвід і професіоналізм, свої найкращі особисті якості і рішучість.

У цей день медсестрам традиційно вручають премії та подарунки. До свята приурочують конференції, круглі столи, семінари, професійні конкурси, концерти.

День екологічної освіти

Екологія (з давньогрецької – «будинок, житло») – наука про існування живих організмів на планеті. Щоб підкреслити важливість екологічних знань для розвитку людства і сформувати екологічну культуру населення, засноване міжнародне свято. Свято виникло в 1991 році. Його мета – ознайомити жителів планети з екологічними проблемами і залучити до їх рішень.

Вперше питання про проблеми екології піднімали учасники міжнародної Конференції ООН, яка проходила в столиці Швеції в 1972 році. Через 20 років його знову обговорювали на подібному зібранні в Ріо-де-Жанейро. Учасники прийняли Декларацію по навколишньому середовищу і розвитку.

В рамках проведення свята музеї та бібліотеки проводять день відкритих дверей. Проходять природоохоронні акції, виставки та конкурси в шкільних і дошкільних установах. Ентузіасти і бажаючі долучитися до природи очищають від сміття парки, зелені зони, береги річок, садять нові дерева і чагарники. Готуються тематичні програми на телебаченні і радіо, оглядові статті в періодичних виданнях.

День екологічної освіти закликає задуматися кожного жителя планети над тим, як уберегти екологію і не допустити її катастрофи. У програмі природоохоронної освіти беруть участь туристичні і спеціальні організації, спортивні клуби, які поширюють знання з охорони природи і її відновленню.

Дев'ять цілителів

Народне свято Дев'ять цілителів відзначається 12 травня 2021 року (за старим стилем – 29 квітня). У церковному календарі це дата вшанування пам'яті дев'яти мучеників Кизичеських: Феогніда, Руфа, Антіпатра, Феостіха, Артеми, Магна, Феодота, Фавмасія і Філімона

Історія

До кінця III століття в місті Кизик, що в Малій Азії, переважала влада язичників. Християни покидали місто або проводили служби та зустрічі таємно. Одного разу дев'ять справжніх християн різного віку і статусу зійшлися в Кизиці і відкрито виступили проти язичників. Вони стали проповідувати віру в Христа.

За рішенням володаря міста їх заарештували і віддали на муки. Але вони не відкинули Ісуса, не принесли жертви ідолам і не зрадили свою віру. За це їх обезголовили і поховали за межами міста.

На початку IV століття, коли гоніння на православних християн припинилися, в честь святих мучеників побудували храм і перенесли туди їх останки. У святих мощів відбулося не одне чудо: хворі одужували, схиблені знаходили розум.

Традиції та обряди

У цей день моляться дев'яти мученикам про зцілення від фізичних захворювань, позбавлення від епідемій.

Вимовляють спеціальний промову від дев'яти бід. Люди вірять, що вона здатна захистити і вилікувати людину від різних хвороб.

У це свято збирають трави і готують настої з цілющих рослин. Одна з легенд говорить, що одного разу Бог накреслив на піску людський силует. В ту ж мить з'явився диявол і проткнув в ньому безліч ран-дірочок, кожна з яких означала будь-яку хворобу. Тоді Бог створив 11 трав і наділив їх силою виліковувати 77 хвороб.

Що не можна робити сьогодні

Не потрібно в цей день ділитися з оточуючими своїми планами на майбутнє. Порушуючи заборону, пам'ятайте – вони так не зможуть втілитися в життя. Не можна прибирати пил з меблів, особливо з високих шаф.

У цей день не варто заздрити людям, з'являється ризик серйозної хвороби.

Люди не просівали борошно, щоб зберегти хороший зір до старості.

Народні прикмети

Вивільга кричить, і її крик схожий на котячий – скоро піде дощ.

Мурахи терміново перебираються на сухий твердий грунт – чекай затяжних злив.

Багато хрущів – до посушливих днів.

Щоб додати і зберегти здоров'я на рік, потрібно рівно опівдні стати на дорозі і повернутися обличчям до теплого вітру.

Іменини

У середу, 12 травня, іменини відзначають Василь, Гнат, Клим, Максим, Микита, Яків.