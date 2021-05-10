Заходи 8-9 травня: директор Інституту нацпам'яті вказав на «оптимістичний сигнал»

8 травня в Україні відзначили День пам'яті та примирення, а 9 травня – День перемоги над нацизмом

Заходи 8-9 травня в Україні пройшли спокійно, що є приводом для оптимізму. Про це заявив директор Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович в ефірі каналу «Україна 24».

За його словами, кожен сам вибирає дату для святкування.

«Ми демократична країна, і необов'язково, щоб всі однаково ставилися до свята. Різні люди можуть вибирати ті моделі вшанування, які їм ближче, тим більше що у нас в країні є і 8 травня – День пам'яті і примирення, і 9 травня – День Перемоги над нацизмом», – сказав Дробович.

Також він зазначив, що конфлікти навколо 8 і 9 травня - це справа рук політиків, і добре, що ці дні проходять в Україні все більш спокійно.

«Що стосується конфліктності, то для такої великої країни, як Україна, ще й враховуючи, що багато політиків намагаються качати протиріччя на темі Другої світової війни, така кількість порушень і відносно спокійний характер акцій – це оптимістичний сигнал. Безкомпромісно і чітко повинен працювати закон: ніяких нацистів, ніяких комуністів», – сказав Дробович.

Як відомо, за підсумками Дня перемоги в Украні відкрито 13 кримінальних проваджень та 22 адміністративні справи.

Як повідомлялося раніше, загалом у заходах до Дня перемоги взяли участь понад 40 тисяч громадян.

Президент України Володимир Зеленський узяв участь у церемонії вшанування пам’яті загиблих у Другій світовій війні на площі Слави у Києві. Під час церемонії доступ до Алеї слави був обмеженим.