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    Заходи 8-9 травня: директор Інституту нацпам'яті вказав на «оптимістичний сигнал»

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    Директор Українського інституту національної пам'яті Антон Драгович пов'язав конфлікти 8-9 травня з діями політиків - Заходи 8-9 травня: директор Інституту нацпам'яті вказав на «оптимістичний сигнал»

    Директор Українського інституту національної пам'яті Антон Драгович пов'язав конфлікти 8-9 травня з діями політиків

    Фото: Лівий берег

    8 травня в Україні відзначили День пам'яті та примирення, а 9 травня – День перемоги над нацизмом

    Заходи 8-9 травня в Україні пройшли спокійно, що є приводом для оптимізму. Про це заявив директор Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович в ефірі каналу «Україна 24».

    За його словами, кожен сам вибирає дату для святкування.

    «Ми демократична країна, і необов'язково, щоб всі однаково ставилися до свята. Різні люди можуть вибирати ті моделі вшанування, які їм ближче, тим більше що у нас в країні є і 8 травня – День пам'яті і примирення, і 9 травня – День Перемоги над нацизмом», – сказав Дробович.

    Також він зазначив, що конфлікти навколо 8 і 9 травня - це справа рук політиків, і добре, що ці дні проходять в Україні все більш спокійно.

    «Що стосується конфліктності, то для такої великої країни, як Україна, ще й враховуючи, що багато політиків намагаються качати протиріччя на темі Другої світової війни, така кількість порушень і відносно спокійний характер акцій – це оптимістичний сигнал. Безкомпромісно і чітко повинен працювати закон: ніяких нацистів, ніяких комуністів», – сказав Дробович.

    Як відомо, за підсумками Дня перемоги в Украні відкрито 13 кримінальних проваджень та 22 адміністративні справи.

    Як повідомлялося раніше, загалом у заходах до Дня перемоги взяли участь понад 40 тисяч громадян.

    Президент України Володимир Зеленський узяв участь у церемонії вшанування пам’яті загиблих у Другій світовій війні на площі Слави у Києві. Під час церемонії доступ до Алеї слави був обмеженим.

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    Теги: День Перемоги декомунізація свята Друга світова війна Україна Український інститут національної пам'яті Антон Дробович
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