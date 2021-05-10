  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У Колорадо шестеро людей загинули при стрільбі на вечірці

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Колорадо шестеро людей загинули при стрільбі на вечірці

    Згідно з даними поліції, нападник, що влаштував стрілянину, був одним з учасників свята

    Щонайменше шестеро людей стали жертвами стрілянини, яка сталася в ніч на неділю на вечірці в місті Колорадо-Спрінгс (штат Колорадо). Про це повідомляється на сайті місцевої поліції.

    За цією інформацією, правоохоронні органи відреагували на виклик в 00:18 (9:18 за часом Києва). Поліцейські, що прибули на місце події, виявили в трейлері, де проходила вечірка на честь дня народження, шість убитих і одного тяжко пораненого в результаті стрілянини.

    Потерпілий був госпіталізований, пізніше він помер у лікарні.

    Згідно з даними поліції, нападник, що влаштував стрілянину, був одним з учасників свята. Він, імовірно, наклав на себе руки.

    Мотиви стрілянини поки не встановлено, поліція почала розслідування інциденту.

    Теги: свята розслідування поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies