У Колорадо шестеро людей загинули при стрільбі на вечірці
Згідно з даними поліції, нападник, що влаштував стрілянину, був одним з учасників свята
За цією інформацією, правоохоронні органи відреагували на виклик в 00:18 (9:18 за часом Києва). Поліцейські, що прибули на місце події, виявили в трейлері, де проходила вечірка на честь дня народження, шість убитих і одного тяжко пораненого в результаті стрілянини.
Потерпілий був госпіталізований, пізніше він помер у лікарні.
Згідно з даними поліції, нападник, що влаштував стрілянину, був одним з учасників свята. Він, імовірно, наклав на себе руки.
Мотиви стрілянини поки не встановлено, поліція почала розслідування інциденту.