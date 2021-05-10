У Колорадо шестеро людей загинули при стрільбі на вечірці

Згідно з даними поліції, нападник, що влаштував стрілянину, був одним з учасників свята

Щонайменше шестеро людей стали жертвами стрілянини, яка сталася в ніч на неділю на вечірці в місті Колорадо-Спрінгс (штат Колорадо). Про це повідомляється на сайті місцевої поліції.

За цією інформацією, правоохоронні органи відреагували на виклик в 00:18 (9:18 за часом Києва). Поліцейські, що прибули на місце події, виявили в трейлері, де проходила вечірка на честь дня народження, шість убитих і одного тяжко пораненого в результаті стрілянини.

Потерпілий був госпіталізований, пізніше він помер у лікарні.

Згідно з даними поліції, нападник, що влаштував стрілянину, був одним з учасників свята. Він, імовірно, наклав на себе руки.

Мотиви стрілянини поки не встановлено, поліція почала розслідування інциденту.