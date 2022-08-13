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13 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
13 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 серпня у всьому світі відзначається Всесвітній день шульги
фото з відкритих джерел

13 серпня не варто робити важливі покупки, краще відкласти цей процес на більш вдалий день

Сьогодні, 13 серпня, віряни вшановують пам'ять праведного Євдокима Каппадокіяніна, а у всьому світі відзначають Міжнародний день шульг.

Всесвітній день шульги

13 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

13 серпня – Всесвітній день шульги (International Lefthanders Day). Міжнародний день ліворуких, яких на нашій планеті до 10 відсотків, вперше відзначили 13 серпня 1992 року за ініціативою британського Клубу ліворуких.

Вважається, що люди, які краще володіють лівою рукою, наділені необияким творчим потенціалом. Зараз кожна двадцята людина у світі шульга.

Британський Клуб шульг (англ. The Left–Handers Club) занепокоєний тим, що в багатьох школах країни дітей–шульг як і раніше прагнуть перевчити до писання правою рукою, що викликає психологічні стреси та знижує успішність учнів.

Тому у цей день лівші всього світу прагнуть привернути увагу виробників товарів до необхідності враховувати їхні зручності, улаштовують різноманітні заходи та змагання.

Яке православне свято

13 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Святий Євдоким Каппадокіянін – покровитель родини і сімейного благополуччя. Саме 13 серпня (за старим стилем 31 липня) віряни молилися за те, щоб ніяке лихо не прокралося в їх будинок.

День святого Євдокима – один з небагатьох, коли церквою дозволено працювати. Ба більше, вважається, що чим більше людина зробить корисного по господарству у цей день, тим прихильнішим буде до неї святий.

Народні прикмети на 13 серпня:

  • Досвітній туман швидко розсіюється – до ясної, гарної погоди.
  • Мурахи закривають вхід в мурашник – до дощу.
  • Погода вітряна – чекати зими сніжної.
  • Павутина літає – жарко буде ще довго.
  • Бджоли в поле летять – буде хороша погода.
  • Після Євдокима ластівка гнізда не в'є.

Що не рекомендується робити 13 серпня:

  • кричати і лаятися в будинку;
  • їхати в подорож або відрядження;
  • викидати залишки зі столу.

У кого іменини 13 серпня?

Іменини сьогодні святкують Анна, Антон, Арсеній, Василь, Веніамін, Володимир, Георгій, Євдоким, Єлизавета, Іван, Йосип, Костянтин, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій.

Теги: свята традиції

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