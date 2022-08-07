Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський привітав Повітряні сили України з професійним святом ефектним відео

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зеленський привітав Повітряні сили України з професійним святом ефектним відео
Повітряні Сили надійно боронять українське небо
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

День Повітряних сил ЗСУ відзначають кожну першу неділю серпня

Президент Володимир Зеленський привітав військових Повітряних сил ЗСУ з професійним святом. Відповідне відео він оприлюднив у своєму Telegram-каналі.

«Ви оберігаєте українське небо, професійно виконуєте важливі бойові завдання та надійно стоїте на варті повітряних кордонів нашої держави», – зазначив глава держави.

Привітав Повітряні сили і головнокомандувач ЗСУ – генерал Валерій Залужний.

«Повітряні Сили надійно боронять українське небо і дають гідну відсіч у ньому російському агресору. Дякую за вашу професійність та відданість справі захисту України! Вічна слава і памʼять всім, хто назавжди пішов у небо... Разом до Перемоги!», – написав Залужний.

День Повітряних сил ЗСУ відзначають кожну першу неділю серпня. Повітряні сили були створені в 2004 у ході об’єднання Військ протиповітряної оборони та Військово-повітряних сил.

Нагадаємо, літаками штурмової авіації РФ та ударними гелікоптерами за минулу добу вісім разів атаковано наші позиції та звільнені населені пункти на півдні країни.

 

 

 

Теги: ЗСУ

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський доручив Залужному посилити ППО Харківщини
Зеленський доручив Залужному посилити ППО Харківщини
Вчора, 19:33
Зеленський розповів про успіхи ЗСУ на фронті
Україні вдалося досягти вагомих результатів у знищенні логістики окупантів, – Зеленський
Вчора, 23:27
Зеленський дорікнув Amnesty International за мовчання про обстріл АЕС
Зеленський дорікнув Amnesty International за мовчання про ядерний терор Росії
Сьогодні, 00:27

Події в Україні

Збройні сили за добу перетворили на «вантаж 200» три сотні окупантів
Збройні сили за добу перетворили на «вантаж 200» три сотні окупантів
Зеленський привітав Повітряні сили України з професійним святом ефектним відео
Зеленський привітав Повітряні сили України з професійним святом ефектним відео
Солдат Парасюк розповів про травму, яку отримав під ворожим артилерійським вогнем
Солдат Парасюк розповів про травму, яку отримав під ворожим артилерійським вогнем
Російські генерали втрачають посади через низьку ефективність армії – британська розвідка
Російські генерали втрачають посади через низьку ефективність армії – британська розвідка
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 7 серпня
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 7 серпня
Нічні обстріли Харкова: що зруйнували окупанти
Нічні обстріли Харкова: що зруйнували окупанти

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
66K
Маляр розповіла, як коментарі «військових експертів» нашкодили ЗСУ
60K
Яке озброєння може надати російським терористам Північна Корея: перелік
43K
Порошенко в ефірі канадського телеканалу розповів, як зупинити Путіна
34K
Солдат Луценко розповів, як заяви Арестовича шкодять звільненню Херсона
26K
Російська авіація вісім разів атакувала наші позиції на півдні
18K
Кремль бреше? Кадиров розповів свою версію розмови з Путіним

Новини

Поселив окупантів до хати. Староста відбувся штрафом під час війни
Вчора, 22:00
Порошенко в ефірі канадського телеканалу розповів, як зупинити Путіна
Вчора, 13:46
Українець сфотографував залізничний міст на прохання окупанта. Суд оцінив це вироком
Вчора, 10:38
На Донеччині окупанти застосовують штурмову авіацію – Генштаб
Вчора, 07:25
Директору херсонської «Укрпошти» загрожує тюрма за пособництво Росії
5 серпня, 17:04
Зернові угоди: посол Боднар повідомив деталі перевірки судна Razoni
5 серпня, 14:28

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту