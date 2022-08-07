Зеленський привітав Повітряні сили України з професійним святом ефектним відео

День Повітряних сил ЗСУ відзначають кожну першу неділю серпня

Президент Володимир Зеленський привітав військових Повітряних сил ЗСУ з професійним святом. Відповідне відео він оприлюднив у своєму Telegram-каналі.

«Ви оберігаєте українське небо, професійно виконуєте важливі бойові завдання та надійно стоїте на варті повітряних кордонів нашої держави», – зазначив глава держави.

Привітав Повітряні сили і головнокомандувач ЗСУ – генерал Валерій Залужний.

«Повітряні Сили надійно боронять українське небо і дають гідну відсіч у ньому російському агресору. Дякую за вашу професійність та відданість справі захисту України! Вічна слава і памʼять всім, хто назавжди пішов у небо... Разом до Перемоги!», – написав Залужний.

День Повітряних сил ЗСУ відзначають кожну першу неділю серпня. Повітряні сили були створені в 2004 у ході об’єднання Військ протиповітряної оборони та Військово-повітряних сил.

Нагадаємо, літаками штурмової авіації РФ та ударними гелікоптерами за минулу добу вісім разів атаковано наші позиції та звільнені населені пункти на півдні країни.